Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала «временным представителем» Astronomer после отставки CEO и HR-директора

Американская IT-компания Astronomer использует свою новообретенную вирусную популярность и шутит над собой, наняв знаменитость, актрису Гвинет Пэлтроу в качестве своего "временного представителя" после скандала с "камерой поцелуев" на концерте группы Coldplay и отставок генерального директора Энди Байрона и руководителя отдела кадров Кристин Кэбот. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Variety.

Детали

Пэлтроу дебютировала в видео, опубликованном Astronomer в пятницу вечером. "Спасибо за ваш интерес к Astronomer. Привет, я Гвинет Пэлтроу. Меня наняли на очень временной основе, чтобы я выступала от имени более 300 сотрудников Astronomer", – отметила обладательница премии "Оскар" в видео.

"За последние несколько дней в Astronomer поступило много вопросов, – продолжила она. — И они хотели, чтобы я ответила на самые распространенные. Да, Astronomer — лучшее место для запуска Apace Airflow", — продолжила она, а на экране появилось сообщение: "Боже мой, что за фи*ня?"

"Объединение опыта работы с данными, машинным обучением и искусственным интеллектом в больших масштабах. Мы очень рады, что так много людей по-новому заинтересовались автоматизацией данных. Что касается других полученных нами вопросов — да! На нашем мероприятии Beyond Analytics в сентябре еще есть места. Теперь мы вернемся к тому, что делаем лучше всего, — обеспечивая нашим клиентам революционные результаты. Спасибо за ваш интерес к Astronomer", - сказала актриса.

Справка

Apache Airflow – открытое программное обеспечение для создания, выполнения, мониторинга и оркестровки потоков операций по обработке данных.

Контекст

Это видео появилось после громкого скандала с поцелуями на концерте Coldplay, который на прошлой неделе всколыхнул социальные сети и новости. Инцидент привел к отставке генерального директора Astronomer Энди Байрона и руководителя отдела кадров Кристин Кэбот после того, как их заметили вместе на камере поцелуя. Этот неловкий момент стал мегавирусным и был спародирован на нескольких ночных шоу. К драме добавляет то, что Пэлтроу является бывшей женой вокалиста Coldplay Криса Мартина, что, возможно, было преднамеренным шагом Astronomer.

Добавим, что Энди Байрон имеет жену и детей, которые тогда находились дома в Нью-Йорке.

После инцидента фронтмен группы Coldplay Крис Мартин на одном из концертов предупредил зрителей, что они могут попасть в объективы камер во время исполнения песни Jumbotron Song.