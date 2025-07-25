HR-директорка Astronomer Крістін Кебот, яка обіймалася з колегою на концерті Coldplay, пішла у відставку

HR-директорка Astronomer Крістін Кебот, яку помітили в обіймах гендиректора компанії Енді Байрона на концерті Coldplay, пішла у відставку. Про це компанія Astronomer повідомила в коментарі BBC, передає УНН.

Деталі

У повідомленні йдеться, що Кебот більше не працює в Astronomer. Вона пішла у відставку услід за Байроном, з яким вона обіймалася на концерті.

Сама компанія оголошувала, що Рада директорів ініціювала офіційне розслідування "цієї справи". А от тимчасовим генеральним директором компанії призначили співзасновника і директора з продуктів Піта ДеДжоя.

Доповнення

На концерті гурту Coldplay в Бостоні камера поцілунків несподівано показала інтимні обійми генерального директора IT-компанії Astronomer Енді Байрона та його HR-директорки Крістін Кебот, які прийшли на захід удвох. Відео цього моменту зібрало мільйони переглядів у соціальних мережах. Все б нічого, але Енді Байрон має дружину та дітей, які тоді перебували вдома у Нью-Йорку.

Після інциденту фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін на одному з концертів попередив глядачів, що вони можуть потрапити в об'єктиви камер під час виконання пісні Jumbotron Song.

Coldplay попереджає фанатів про камери після скандалу з топменеджерами