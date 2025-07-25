HR-директор Astronomer Кристин Кэбот, обнимавшаяся с коллегой на концерте Coldplay, ушла в отставку

HR-директор Astronomer Кристин Кэбот, замеченная в объятиях гендиректора компании Энди Байрона на концерте Coldplay, ушла в отставку. Об этом компания Astronomer сообщила в комментарии BBC, передает УНН.

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В сообщении говорится, что Кэбот больше не работает в Astronomer. Она ушла в отставку вслед за Байроном, с которым она обнималась на концерте.

Сама компания объявляла, что Совет директоров инициировал официальное расследование "этого дела". А вот временным генеральным директором компании назначили соучредителя и директора по продуктам Пита ДеДжоя.

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На концерте группы Coldplay в Бостоне камера поцелуев неожиданно показала интимные объятия генерального директора IT-компании Astronomer Энди Байрона и его HR-директора Кристин Кэбот, которые пришли на мероприятие вдвоем. Видео этого момента собрало миллионы просмотров в социальных сетях. Все бы ничего, но Энди Байрон имеет жену и детей, которые тогда находились дома в Нью-Йорке.

После инцидента фронтмен группы Coldplay Крис Мартин на одном из концертов предупредил зрителей, что они могут попасть в объективы камер во время исполнения песни Jumbotron Song.

Coldplay предупреждает фанатов о камерах после скандала с топ-менеджерами