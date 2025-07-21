Coldplay предупреждает фанатов о камерах после скандала с топ-менеджерами

После того как камера на концерте Coldplay случайно зафиксировала служебный роман между топ-менеджерами - и это привело к громкому скандалу и отставке - группа начала предупреждать фанатов: все посетители мероприятия могут появиться на большом экране, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

После скандального инцидента на концерте Coldplay в Бостоне, где камера случайно сняла поцелуй генерального директора компании Astronomer с его подчиненной, фронтмен группы Крис Мартин обратился к зрителям с предупреждением. Фронтмен напомнил публике, что все, что попадает в объектив камер, может стать достоянием общественности.

Мы хотели бы поприветствовать некоторых из вас в толпе. Мы собираемся это сделать так: используем наши камеры и покажем некоторых из вас на большом экране - сказал Мартин.

Дополнение

На концерте группы Coldplay в Бостоне камера поцелуев неожиданно показала интимные объятия генерального директора IT-компании Astronomer Энди Байрона и его HR-директора Кристин Кэбот, которые пришли на мероприятие вдвоем. Проблема в том, что Байрон - женат. Поэтому, когда его служебный роман попал на видео, оно мгновенно стало вирусным, подорвав репутацию известного CEO.

Генеральный директор Энди Байрон подал в отставку после того, как началось внутреннее расследование. В компании заявили, что руководители должны быть примером и соблюдать стандарты поведения.

Согласно публичным данным, как отмечает издание, 50-летний Байрон и 56-летняя Кэбот женаты, но проживают по другим адресам, чем зарегистрированные места жительства каждого из их партнеров.