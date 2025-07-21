Coldplay попереджає фанатів про камери після скандалу з топменеджерами

Після того як камера на концерті Coldplay випадково зафіксувала службовий роман між топменеджерами - і це призвело до гучного скандалу та відставки - гурт почав попереджати фанатів: усі відвідувачі заходу можуть з’явитися на великому екрані, пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

Після скандального інциденту на концерті Coldplay у Бостоні, де камера випадково зняла поцілунок генерального директора компанії Astronomer з його підлеглою, фронтмен гурту Кріс Мартін звернувся до глядачів з попередженням. Фронтмер нагадав публіці, що все, що потрапляє в об’єктив камер, може стати надбанням загалу.

Ми хотіли б привітатися з деякими з вас у натовпі. Ми збираємося це зробити так: використаємо наші камери та покажемо деяких із вас на великому екрані - сказав Мартін.

Доповнення

На концерті гурту Coldplay в Бостоні камера поцілунків несподівано показала інтимні обійми генерального директора IT-компанії Astronomer Енді Байрона та його HR-директорки Крістін Кебот, які прийшли на захід удвох. Проблема у тому, що Байрон - одружений. Тож, коли його службовий роман потрапив на відео, воно миттєво стало вірусним, підірвавши репутацію відомого CEO.

Генеральний директор Енді Байрон подав у відставку після того, як почалося внутрішнє розслідування. У компанії заявили, що керівники мають бути прикладом і дотримуватися стандартів поведінки.

Згідно з публічними даними, як зазначає видання, 50-річний Байрон та 56-річна Кебот одружені, але проживають за іншими адресами, ніж зареєстровані місця проживання кожного з їхніх партнерів.