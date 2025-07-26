Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки

Американська IT-компанія Astronomer використовує свою новонабуту вірусну популярність і жартує з себе, найнявши знаменитість, акторку Гвінет Пелтроу як свого "тимчасового представника" після скандалу з "камерою поцілунків" на концерті гурту Coldplay та відставок генерального директора Енді Байрона та керівника відділу кадрів Крістін Кебот. Про це УНН повідомляє з посиланням на Variety.

Деталі

Пелтроу дебютувала у відео, опублікованому Astronomer у п'ятницю ввечері. "Дякую за ваш інтерес до Astronomer. Привіт, я Гвінет Пелтроу. Мене найняли на дуже тимчасову основу, щоб я виступала від імені понад 300 співробітників Astronomer", – зазначила володарка премії "Оскар" у відео.

"За останні кілька днів до Astronomer надійшло багато питань, – продовжила вона. — І вони хотіли, щоб я відповіла на найпоширеніші. Так, Astronomer — найкраще місце для запуску Apace Airflow", — продовжила вона, а на екрані з'явилося повідомлення: "Боже мій, що за фі*ня?"

"Об’єднання досвіду роботи з даними, машинним навчанням та штучним інтелектом у великих масштабах. Ми дуже раді, що так багато людей по-новому зацікавилися автоматизацією даних. Що стосується інших отриманих нами запитань — так! На нашому заході Beyond Analytics у вересні ще є місця. Тепер ми повернемося до того, що робимо найкраще, — забезпечуючи нашим клієнтам революційні результати. Дякуємо за ваш інтерес до Astronomer", - сказала актриса.

Довідка

Apache Airflow – відкрите програмне забезпечення для створення, виконання, моніторингу та оркестрування потоків операцій з обробки даних.

Контекст

Це відео з'явилося після гучного скандалу з поцілунками на концерті Coldplay, який минулого тижня сколихнув соціальні мережі та новини. Інцидент призвів до відставки генерального директора Astronomer Енді Байрона та керівника відділу кадрів Крістін Кебот після того, як їх помітили разом на камері поцілунку. Цей незручний момент став мегавірусним і був спародійований на кількох нічних шоу. До драми додає те, що Пелтроу є колишньою дружиною вокаліста Coldplay Кріса Мартіна, що, можливо, було навмисним кроком Astronomer.

Додамо, що Енді Байрон має дружину та дітей, які тоді перебували вдома у Нью-Йорку.

Після інциденту фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін на одному з концертів попередив глядачів, що вони можуть потрапити в об'єктиви камер під час виконання пісні Jumbotron Song.