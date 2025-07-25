Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство

По факту ДТП, в которой погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин, зарегистрировано уголовное производство, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Зарегистрировано уголовное производство по факту ДТП, в которой погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин - сообщили в Офисе Генпрокурора

Детали

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора ГБР, как сообщается, начало досудебное расследование по факту смертельного ДТП, которое произошло вечером 24 июля 2025 года на автодороге Н-09 "Мукачево-Львов" вблизи села Бабухов Рогатинской территориальной общины Ивано-Франковской области

"В результате ДТП народный депутат получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в карете скорой помощи. В ЕРДР внесены сведения по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)", - отметили в прокуратуре.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.

В парламенте подтвердили гибель нардепа Ярослава Рущишина