Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
Киев • УНН
Зарегистрировано уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин. Детали инцидента расследуются правоохранительными органами.
По факту ДТП, в которой погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин, зарегистрировано уголовное производство, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Зарегистрировано уголовное производство по факту ДТП, в которой погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин
Детали
Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора ГБР, как сообщается, начало досудебное расследование по факту смертельного ДТП, которое произошло вечером 24 июля 2025 года на автодороге Н-09 "Мукачево-Львов" вблизи села Бабухов Рогатинской территориальной общины Ивано-Франковской области
"В результате ДТП народный депутат получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в карете скорой помощи. В ЕРДР внесены сведения по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)", - отметили в прокуратуре.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.
В парламенте подтвердили гибель нардепа Ярослава Рущишина25.07.25, 08:40 • 4592 просмотра