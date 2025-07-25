В парламенте подтвердили гибель нардепа Ярослава Рущишина

В Верховной Раде подтвердили гибель народного депутата Ярослава Рущишина, о чем сообщил в пятницу председатель парламента Руслан Стефанчук, пишет УНН.

С глубоким прискорбием сообщаю о гибели народного депутата Украины Ярослава Рущишина - члена депутатской фракции политической партии "Голос", секретаря комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития - написал Стефанчук в Facebook.

Председатель ВР отметил, что "Ярослав был человеком убеждений и действия". "В парламенте он последовательно отстаивал свои принципы, работая с достоинством, честностью и уважением к людям", - указал Стефанчук, выразив соболезнования семье, близким, коллегам и всем, кто знал Ярослава.

Напомним

Ранее сообщалось, что народный депутат Ярослав Рущишин погиб в ДТП.

В ДТП погиб народный депутат Ярослав Рущишин - СМИ