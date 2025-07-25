В парламенте подтвердили гибель нардепа Ярослава Рущишина

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Назарий Гусаков обманул благотворителей на 1,3 млн грн: ему сообщили о подозрении
24 июля, 18:46 • 23141 просмотра
Назарий Гусаков обманул благотворителей на 1,3 млн грн: ему сообщили о подозрении
24 июля, 15:34 • 53462 просмотра
Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП
Эксклюзив
24 июля, 11:10 • 143576 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
24 июля, 11:05 • 92056 просмотра
НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
24 июля, 08:34 • 154825 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
24 июля, 07:16 • 92998 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 90523 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 105184 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 71305 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 52083 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.6м/с
61%
748мм
Популярные новости
США одобрили продажу Украине гаубиц M109 на 150 миллионов долларов24 июля, 20:13 • 7268 просмотра
Глобальный сбой в работе Starlink: появилась реакция Маска24 июля, 21:29 • 8532 просмотра
В ДТП погиб народный депутат Ярослав Рущишин - СМИ24 июля, 22:16 • 4010 просмотра
Starlink возобновил работу после глобального сбоя - SpaceX00:24 • 14107 просмотра
Луганск превращается в свалку: оккупанты вводят штрафы за мусор вместо его вывоза - ЦНС00:49 • 11159 просмотра
публикации
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 25568 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 46382 просмотра
Станет ли Defence City действительно эффективным? Главные решения – еще впереди24 июля, 16:23 • 65369 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
24 июля, 11:10 • 143578 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов24 июля, 06:41 • 144982 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Руслан Стефанчук
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государство Палестина
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 199319 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 316377 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 398895 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 401908 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 389691 просмотра
Актуальное
Старлинк
MIM-104 Patriot
Гаубица M109
Серия Airbus A320
Dragon 2

В парламенте подтвердили гибель нардепа Ярослава Рущишина

Киев • УНН

 • 1570 просмотра

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил гибель народного депутата Ярослава Рущишина, члена фракции "Голос" и секретаря комитета по вопросам экономического развития. Ранее сообщалось, что Рущишин погиб в ДТП.

В парламенте подтвердили гибель нардепа Ярослава Рущишина

В Верховной Раде подтвердили гибель народного депутата Ярослава Рущишина, о чем сообщил в пятницу председатель парламента Руслан Стефанчук, пишет УНН.

С глубоким прискорбием сообщаю о гибели народного депутата Украины Ярослава Рущишина - члена депутатской фракции политической партии "Голос", секретаря комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития

- написал Стефанчук в Facebook.

Председатель ВР отметил, что "Ярослав был человеком убеждений и действия". "В парламенте он последовательно отстаивал свои принципы, работая с достоинством, честностью и уважением к людям", - указал Стефанчук, выразив соболезнования семье, близким, коллегам и всем, кто знал Ярослава.

Напомним

Ранее сообщалось, что народный депутат Ярослав Рущишин погиб в ДТП.

В ДТП погиб народный депутат Ярослав Рущишин - СМИ25.07.25, 01:16 • 4024 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9