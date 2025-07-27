Прогноз погоды: Украину накроют дожди и грозы, на юге ожидается сильная жара

В воскресенье, 27 июля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в западных, Винницкой, Житомирской, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные, на западе страны местами значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, на западе днем с переходом на южный, 7-12 м/с. Температура днем 25-30°, на западе страны 21-26°; на юге и юго-востоке 29-34°, в южной части сильная жара 35-38° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье ожидается переменная облачность, будет дождливо. Температура воздуха - 27-29°.

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