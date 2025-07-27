День медика и День работников торговли в Украине: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 27 июля, отмечается День работников торговли в Украине и День медика, передает УНН.

День медика в Украине

Согласно указу Президента в 2023 году в Украине ежегодно День медицинских работников отмечается 27 июля.

Сейчас медики в Украине работают в сложных условиях, они находятся под постоянной угрозой, ведь россияне обстреливают, в частности, больницы. Медицинские работники часто работают в тяжелых условиях: во время тревог, в операционных без света, в бомбоубежищах.

Также многие медики, врачи присоединились к ВСУ и ежедневно под обстрелами спасают украинских воинов.

Минздрав сообщал, что по данным Ордена Святого Пантелеймона, за 3 года полномасштабного вторжения россия убила по меньшей мере полтысячи украинских медиков. Это врачи, медицинские сестры и братья, младшие медицинские работники, боевые медики. Они стали целью врага на поле боя, в стабилизационных пунктах, в операционных и кабинетах, на улице, дома, по пути на работу.

10 июля в День памяти медицинских работников, погибших из-за агрессии РФ, директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила, что за время военных действий погибли 63 медицинских работника столицы.

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Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей

Всемирный день бабушек и дедушек и пожилых людей будет отмечаться в пятый раз в 2025 году 27 июля – в воскресенье.

Покойный Папа Франциск установил в Церкви День дедушек, бабушек и пожилых людей в 2021 году.

День рождения гамбургера

Именно 27 июля 1990 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер.

Именно Луи положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листья салата.

В 1904 году гамбургер получил широкую популярность на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы предпочитали хот-доги, жареных цыплят и итальянскую пиццу.

Для бургеров звездный час настал в начале 1930-х годов, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры как основное блюдо.

А история успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рэй Крок и был создан McDonald's.

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День работников торговли в Украине

Традиционно в последнее воскресенье июля в Украине отмечается День работников торговли. Этот праздник посвящен всем, кто ежедневно работает в сфере торговли, обеспечивая общество необходимыми услугами и товарами.

Официально День работников торговли в Украине был введен указом Президента № 381/95 от 5 июня 1995 года.

День святого великомученика и целителя Пантелеймона

Православная Церковь Украины сегодня чтит память великомученика и целителя Пантелеймона. В народе этот день известен как праздник Пантелеймона или Палий. Святой Пантелеймон считается покровителем больных, врачей и военных. К нему обращаются с молитвами о исцелении.

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