Первое богослужение ПЦУ состоялось в пещерах Киево-Печерской лавры
Киев • УНН
Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний 23 июля 2025 года впервые совершил молитву в церкви в честь преподобного Феодосия Печерского в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры. Он вознес молитвы за Украину, ее воинов, власть и народ, назвав событие историческим.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры, сообщили в ПЦУ в среду, пишет УНН.
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"Митрополит Епифаний 23 июля 2025 года впервые совершил молитву в церкви в честь преподобного Феодосия Печерского в Дальних пещерах", - сообщили в ПЦУ.
Митрополит Епифаний, как указано, "вознес особую молитву к Господу за нашу Родину, которая переживает время тяжелых испытаний и опасности". "Также возносились молитвенные прошения за воинов, защищающих Украину от российской агрессии, за власть и украинский народ", - говорится в сообщении.
Епифаний, как сообщается, отметил, что "эта молитва стала и историческим событием, ведь Украинская Церковь возвращается туда, откуда воссияли наши преподобные отцы и откуда пошла украинская монашеская жизнь".
Предстоятель подчеркнул, что пещеры являются особым духовным местом для всех верующих, поэтому здесь должна продолжаться молитва, в частности за наших воинов-защитников, чтобы Господь оберегал их и давал силы противодействовать злу.
Кроме того, Его Блаженство выразил надежду, что совместными усилиями государства и Церкви будут решены все вопросы, и верующие вскоре смогут здесь молиться, а Лавра окончательно освободится от "русского мира".
После молебна предстоятель поклонился перед святыми мощами преподобных отцов Печерских, которые покоятся в Дальних пещерах Лавры.
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