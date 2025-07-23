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Первое богослужение ПЦУ состоялось в пещерах Киево-Печерской лавры

Киев • УНН

 • 3036 просмотра

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний 23 июля 2025 года впервые совершил молитву в церкви в честь преподобного Феодосия Печерского в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры. Он вознес молитвы за Украину, ее воинов, власть и народ, назвав событие историческим.

Первое богослужение ПЦУ состоялось в пещерах Киево-Печерской лавры

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры, сообщили в ПЦУ в среду, пишет УНН.

Детали

"Митрополит Епифаний 23 июля 2025 года впервые совершил молитву в церкви в честь преподобного Феодосия Печерского в Дальних пещерах", - сообщили в ПЦУ.

Митрополит Епифаний, как указано, "вознес особую молитву к Господу за нашу Родину, которая переживает время тяжелых испытаний и опасности". "Также возносились молитвенные прошения за воинов, защищающих Украину от российской агрессии, за власть и украинский народ", - говорится в сообщении.

Епифаний, как сообщается, отметил, что "эта молитва стала и историческим событием, ведь Украинская Церковь возвращается туда, откуда воссияли наши преподобные отцы и откуда пошла украинская монашеская жизнь".

Предстоятель подчеркнул, что пещеры являются особым духовным местом для всех верующих, поэтому здесь должна продолжаться молитва, в частности за наших воинов-защитников, чтобы Господь оберегал их и давал силы противодействовать злу.

Кроме того, Его Блаженство выразил надежду, что совместными усилиями государства и Церкви будут решены все вопросы, и верующие вскоре смогут здесь молиться, а Лавра окончательно освободится от "русского мира".

После молебна предстоятель поклонился перед святыми мощами преподобных отцов Печерских, которые покоятся в Дальних пещерах Лавры.

УПЦ МП дали срок до августа разорвать отношения с россией18.07.25, 00:32 • 4163 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Православная церковь Украины
Киево-Печерская лавра
Украина
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