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Перше богослужіння ПЦУ відбулося у печерах Києво-Печерської лаври

Київ • УНН

 • 3892 перегляди

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній 23 липня 2025 року вперше звершив молитву в церкві на честь преподобного Феодосія Печерського в Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври. Він підніс молитви за Україну, її воїнів, владу та народ, назвавши подію історичною.

Перше богослужіння ПЦУ відбулося у печерах Києво-Печерської лаври

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вперше звершив молитву в Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври, повідомили у ПЦУ у середу, пише УНН.

Деталі

"Митрополит Епіфаній 23 липня 2025 року вперше звершив молитву в церкві на честь преподобного Феодосія Печерського в Дальніх печерах", - повідомили у ПЦУ.

Митрополит Епіфаній, як вказано, "возніс особливу молитву до Господа за нашу Батьківщину, яка переживає час важких випробувань і небезпеки". "Також підносилися молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну від російської агресії, за владу та український народ", - ідеться у повідомленні.

Епіфаній, як повідомляється, зазначив, що "ця молитва стала й історичною подією, адже Українська Церква повертається туди, звідки засяяли наші преподобні отці і звідки пішло українське монаше життя".

Предстоятель наголосив, що печери є особливим духовним місцем для всіх вірян, тож тут має продовжуватися молитва, зокрема за наших воїнів-захисників, щоб Господь оберігав їх і давав сили протидіяти злу.

Окрім того, Його Блаженство висловив сподівання, що спільними зусиллями держави й Церкви буде вирішено всі питання, і віряни невдовзі зможуть тут молитися, а Лавра остаточно звільниться від "русского міра".

Після молебню предстоятель вклонився перед святими мощами преподобних отців Печерських, які спочивають у Дальніх печерах Лаври.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Суспільство
Православна церква України
Києво-Печерська лавра
Україна
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