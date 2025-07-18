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УПЦ МП дали срок до августа разорвать отношения с россией

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла предписание УПЦ МП об устранении нарушений законодательства относительно аффилированности с РПЦ. До 18 августа митрополит Онуфрий должен предоставить решение о выходе УПЦ из структуры РПЦ и отозвать священнослужителей из ее органов.

УПЦ МП дали срок до августа разорвать отношения с россией

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла Украинской православной церкви (Московского патриархата) предписание об устранении до 18 августа нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях относительно выявленных признаков аффилированности с русской православной церковью. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).

По результатам проведенного исследования относительно наличия признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской православной церкви с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины, Киевской митрополии УПЦ вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях

- говорится в документе.

По результатам исследования, Киевская митрополия УПЦ МП имеет признаки аффилированности с Русской православной церковью, хотя и пытается отстраниться от своей принадлежности к Московскому патриархату.

Чтобы выполнить предписание, митрополит УПЦ МП Онуфрий должен предоставить решения высших органов церковной власти относительно: выхода УПЦ из структуры РПЦ и утраты силы для УПЦ всех положений устава РПЦ.

Также согласно предписанию, необходимо отозвание священнослужителей, монахов, монахинь УПЦ из состава священного синода РПЦ, архиерейского и поместного соборов РПЦ, межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ, а также канонических подразделений РПЦ.

Отмечается и о необходимости признания недействительными принятые РПЦ решения относительно аннексии епархий УПЦ и назначения РПЦ руководителей епархиальных управлений УПЦ

Предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрия обязали публично заявить в устной или письменной форме о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и расторжения связей с РПЦ.

Напомним

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести выявила признаки аффилированности УПЦ (МП) с Русской православной церковью. Исследование показало, что УПЦ (МП) не является полностью независимой, а ее устав содержит признаки вхождения в структуру РПЦ.

Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ02.07.25, 14:33 • 80405 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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