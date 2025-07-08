Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Української православної церкви (Московського патріархату) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено. Про це інформує УНН з посиланням на результати досліджень.

Відповідний наказ "Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви" видано Державною службою України з етнополітики та свободи совісті 08 липня 2025 року - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що за результатами дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, дослідницька група виявила такі ознаки афілійованості:

обсяг прав "незалежності і самостійності в управлінні" наданий РПЦ для УПЦ (МП) не означає повної незалежності, в тому сенсі, який надається автокефальним церквам кіріархальною церквою;

в статуті УПЦ (МП) є ознаки входження до структури РПЦ;

статутом РПЦ передбачено, що архієреї УПЦ (МП) є членами Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ, і беруть участь у їх роботі;

ряд інших ознак. Джерело: https://censor.net/ua/n3562251

Нагадаємо

Київська митрополія упц мп подала позов до суду проти Кабінету міністрів України, оскаржуючи постанову про порядок перевірки церков на зв'язки з російською православною церквою. упц мп стверджує, що її не залучали до процесу дослідження, що позбавило її можливості захищати свої права.

9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".