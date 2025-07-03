упц мп оскаржила в суді постанову про перевірку на зв'язки з рф

Київська метрополія Української православної церкви московського патріархату оскаржила в суді постанову Кабінету міністрів, якою затверджувався порядок перевірки церков на наявність зв'язків із російською православною церквою. Про це повідомляє пресслужба упц мп, пише УНН.

27 червня 2025 року Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі №320/31780/25 за позовною заявою Київської митрополії Української православної церкви до Кабінету міністрів України. Позов стосується оскарження постанови уряду від 9 травня 2025 року №543 "Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена - повідомили в упц мп.

Зазначається, що на підставі вказаної постанови Державною службою України з етнополітики та свободи совісті 16 травня було видано наказ, згідно з яким з 20 травня розпочато дослідження щодо наявності ознак афілійованості упц мп з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

"При цьому Київська митрополія наголошує, що до неї не було подано жодного офіційного звернення для отримання інформації про її діяльність. Жодного її представника не було залучено для надання пояснень по суті дослідження, що фактично позбавило релігійну організацію можливості захищати свої права та інтереси", - йдеться в повідомленні.

В упц мп вважають, що вказана постанова суперечить Конституції України, нормам законодавчої техніки та практиці Європейського суду з прав людини.

Доповнення

9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

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