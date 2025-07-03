упц мп обжаловала в суде постановление о проверке на связи с рф

Киевская митрополия Украинской православной церкви московского патриархата обжаловала в суде постановление Кабинета министров, которым утверждался порядок проверки церквей на наличие связей с русской православной церковью. Об этом сообщает пресс-служба упц мп, пишет УНН.

27 июня 2025 года Киевский окружной административный суд открыл производство по делу №320/31780/25 по исковому заявлению Киевской митрополии Украинской православной церкви к Кабинету министров Украины. Иск касается обжалования постановления правительства от 9 мая 2025 года №543 "Об утверждении Порядка проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена - сообщили в упц мп.

Отмечается, что на основании указанного постановления Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести 16 мая был издан приказ, согласно которому с 20 мая начато исследование по наличию признаков аффилированности упц мп с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине.

"При этом Киевская митрополия подчеркивает, что к ней не было подано ни одного официального обращения для получения информации о ее деятельности. Ни один ее представитель не был привлечен для дачи объяснений по существу исследования, что фактически лишило религиозную организацию возможности защищать свои права и интересы", - говорится в сообщении.

В упц мп считают, что указанное постановление противоречит Конституции Украины, нормам законодательной техники и практике Европейского суда по правам человека.

Дополнение

9 мая Кабинет министров утвердил порядок проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, а также порядок рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии "русского мира".

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