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Госэтнополитики выявила признаки аффилированности УПЦ (МП) по РПЦ

Киев • УНН

 • 165 просмотра

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести выявила признаки аффилированности УПЦ (МП) с Русской православной церковью. Исследование показало, что УПЦ (МП) не является полностью независимой, а ее устав содержит признаки вхождения в структуру РПЦ.

Госэтнополитики выявила признаки аффилированности УПЦ (МП) по РПЦ

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести выявила признаки аффилированности Украинской православной церкви (Московского патриархата) с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой в Украине запрещена. Об этом информирует УНН со ссылкой на результаты исследований.

Соответствующий приказ "Об обнаружении признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской православной церкви" издан Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести 08 июля 2025 года

- говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по результатам исследования по вопросу наличия признаков аффилированности УПЦ (МП) с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, исследовательская группа выявила следующие признаки аффилированности:

  • объем прав "независимости и самостоятельности в управлении", предоставленный РПЦ для УПЦ (МП), не означает полной независимости в том смысле, который придается автокефальным церквям кириархальной церковью;
    • в уставе УПЦ (МП) есть признаки вхождения в структуру РПЦ;
      • уставом РПЦ предусмотрено, что архиереи УПЦ (МП) являются членами Поместного и Архиерейского Соборов РПЦ и участвуют в их работе;
        • ряд других признаков. Источник: https://censor.net/ua/n3562251

          Напомним

          Киевская митрополия УПЦ МП подала иск в суд против Кабинета министров Украины, оспаривая постановление о порядке проверки церквей на связи с Русской православной церковью. УПЦ МП утверждает, что ее не привлекали к процессу исследования, что лишило ее возможности защищать свои права.

          9 мая Кабинет министров утвердил порядок проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, а также порядок рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии "русского мира".

          Вита Зеленецкая

          Вита Зеленецкая

          Обществополитика
          Украина
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