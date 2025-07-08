Госэтнополитики выявила признаки аффилированности УПЦ (МП) по РПЦ

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести выявила признаки аффилированности Украинской православной церкви (Московского патриархата) с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой в Украине запрещена. Об этом информирует УНН со ссылкой на результаты исследований.

Соответствующий приказ "Об обнаружении признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской православной церкви" издан Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести 08 июля 2025 года - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по результатам исследования по вопросу наличия признаков аффилированности УПЦ (МП) с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, исследовательская группа выявила следующие признаки аффилированности:

объем прав "независимости и самостоятельности в управлении", предоставленный РПЦ для УПЦ (МП), не означает полной независимости в том смысле, который придается автокефальным церквям кириархальной церковью;

в уставе УПЦ (МП) есть признаки вхождения в структуру РПЦ;

уставом РПЦ предусмотрено, что архиереи УПЦ (МП) являются членами Поместного и Архиерейского Соборов РПЦ и участвуют в их работе;

ряд других признаков. Источник: https://censor.net/ua/n3562251

Напомним

Киевская митрополия УПЦ МП подала иск в суд против Кабинета министров Украины, оспаривая постановление о порядке проверки церквей на связи с Русской православной церковью. УПЦ МП утверждает, что ее не привлекали к процессу исследования, что лишило ее возможности защищать свои права.

9 мая Кабинет министров утвердил порядок проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, а также порядок рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии "русского мира".