Эвакуация с поля боя стала значительно сложнее: военный медик рассказал, какие ранения чаще всего получают украинские бойцы

На тактическом уровне эвакуация с поля боя стала значительно затрудненной по сравнению с предыдущими годами. Украинские военные чаще всего получают политравмы. Об этом рассказал первый ординатор отделения хирургической инфекции военного медицинского центра Восточного региона, капитан медицинской службы Алексей Носулько в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас я выполняю свои обязанности в пункте постоянной дислокации военно-медицинском клиническом центре Восточного региона. Сейчас мы обеспечиваем действующую группировку войск, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области, частично Запорожской области и иногда на границе севера Донецкой области и Харьковской области - сказал Носулько.

Он отметил, что у них пострадавших и раненых обычно много, ведь именно в этих регионах, где медики выполняют задачи, происходят бои, речь идет о Новопавловском направлении и Покровском направлении.

Поэтому работы более чем достаточно… - отметил Носулько.

Носулько рассказал, какой характер ранений у военных.

Чаще всего – это политравма, которая обусловлена современными средствами поражения, то есть высокоточными средствами тактического уровня, FPV-дронами в первую очередь. Это взрывные травмы, которые несут очень часто за собой тяжелые повреждения нескольких участков тела, очень много поражений нижних конечностей в сочетании с поражением живота, грудной клетки. Много проникающих поражений в черепную полость, то есть нейротравмы - рассказал Носулько.

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Он отметил, что ситуацию очень усложняет то, что медицинская логистика очень сильно страдает из-за вражеских дронов.