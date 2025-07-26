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Эвакуация с поля боя стала значительно сложнее: военный медик рассказал, какие ранения чаще всего получают украинские бойцы

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Капитан медицинской службы Алексей Носулько сообщил, что эвакуация с поля боя значительно усложнилась, а украинские военные чаще всего получают политравмы из-за современных средств поражения. Медицинская логистика страдает из-за вражеских дронов, что приводит к задержкам в эвакуации раненых.

Эвакуация с поля боя стала значительно сложнее: военный медик рассказал, какие ранения чаще всего получают украинские бойцы

На тактическом уровне эвакуация с поля боя стала значительно затрудненной по сравнению с предыдущими годами. Украинские военные чаще всего получают политравмы. Об этом рассказал первый ординатор отделения хирургической инфекции военного медицинского центра Восточного региона, капитан медицинской службы Алексей Носулько в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас я выполняю свои обязанности в пункте постоянной дислокации военно-медицинском клиническом центре Восточного региона. Сейчас мы обеспечиваем действующую группировку войск, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области, частично Запорожской области и иногда на границе севера Донецкой области и Харьковской области 

- сказал Носулько.

Он отметил, что у них пострадавших и раненых обычно много, ведь именно в этих регионах, где медики выполняют задачи, происходят бои, речь идет о Новопавловском направлении и Покровском направлении.

Поэтому работы более чем достаточно… 

- отметил Носулько.

Носулько рассказал, какой характер ранений у военных.

Чаще всего – это политравма, которая обусловлена современными средствами поражения, то есть высокоточными средствами тактического уровня, FPV-дронами в первую очередь. Это взрывные травмы, которые несут очень часто за собой тяжелые повреждения нескольких участков тела, очень много поражений нижних конечностей в сочетании с поражением живота, грудной клетки. Много проникающих поражений в черепную полость, то есть нейротравмы 

- рассказал Носулько.

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Он отметил, что ситуацию очень усложняет то, что медицинская логистика очень сильно страдает из-за вражеских дронов.

... если в 2022 году эвакуированный через 2-3 суток после ранения это был какой-то страшный эксклюзив, то сегодня это уже почти никого не удивляет. К сожалению, это стало нормой…На тактическом уровне эвакуация с поля боя стала значительно затрудненной по сравнению с предыдущими годами. В 2024 году нарастала эта проблема 

- сказал Носулько.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЗдоровье
Донецкая область
Харьковская область
Запорожская область
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