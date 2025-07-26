Евакуація з поля бою стала значно складнішою: військовий медик розповів, які поранення найчастіше отримують українські бійці

На тактичному рівні евакуація з поля бою стала значно ускладненою порівняно з попередніми роками. Українські військові найчастіше отримують політравми. Про це розповів перший ординатор відділення хірургічної інфекції військового медичного центру Східного регіону, капітан медичної служби Олексій Носулько в ефірі телемарафону, передає УНН.

Наразі я виконую свої обов’язки в пункті постійної дислокації військово-медичному клінічному центрі Східного регіону. Наразі ми забезпечуємо діюче угрупування військ, які виконують бойові завдання в Донецькій області, частково Запорізькій області й інколи на межі півночі Донецької області й Харківської області

Він зазначив, що в них постраждалих та поранених зазвичай багато, адже саме в цих регіонах, де медики виконують завдання, відбуваються бої, йдеться про Новопавлівський напрямок та Покровський напрямок.

Носулько розповів, який характер поранень у військових.

Найчастіше – це політравма, яка зумовлена сучасними засобами ураження, тобто високоточними засобами тактичного рівня, FPV-дронами в першу чергу. Це вибухові травми, які несуть дуже часто за собою важкі ушкодження декількох ділянок тіла, дуже багато уражень нижніх кінцівок поєднаних з ураженням живота, грудної клітини. Багато уражень проникаючих в черепну порожнину, тобто нейротравми

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Він зазначив, що ситуацію ускладнює дуже те, що медична логістика дуже сильно страждає через ворожі дрони.

... якщо у 2022 році евакуйований за 2-3 доби після поранення це був якийсь страшенний ексклюзив, то сьогодні це вже майже нікого не дивує. На жаль, це стало нормою…На тактичному рівні евакуація з поля бою стала значно ускладненою порівняно попередніми роками. У 2024 році наростала ця проблема