Опендатабот: доход ресторанов и отелей вырос на 10% в 2024 году - лидирует McDonald’s

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив
05:58 • 5620 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

27 апреля, 19:17 • 12098 просмотра

Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля

Эксклюзив
27 апреля, 16:20 • 21672 просмотра

Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК

Эксклюзив
27 апреля, 05:03 • 50395 просмотра

Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

26 апреля, 14:39 • 95686 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 88161 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 64597 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 129585 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 66694 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 51993 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
1м/с
36%
762 мм
Популярные новости

"Признак слабости США": лидер демократов в Сенате жестко раскритиковал Трампа из-за Украины

27 апреля, 21:18 • 14019 просмотра

Азовцы показали допрос россиян, штурмовавших позиции на самокатах

27 апреля, 21:35 • 11908 просмотра

В Киеве пьяная женщина упала с электросамоката: теперь заплатит 17 тысяч штрафа

27 апреля, 21:58 • 12209 просмотра

В российском брянске один человек погиб в результате атаки БпЛА, горели авто и жилой дом - росСМИ

03:17 • 7242 просмотра

Иностранные миротворцы в Украине: в Британии предупредили о риске судебных исков от рф относительно прав человека - The Telegraph

04:19 • 10236 просмотра
публикации

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив

05:58 • 5620 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 129585 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 107226 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 135987 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 186304 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Рим

Франция

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 95686 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 41026 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 76548 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 67439 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 71071 просмотра
Актуальное

Facebook

Нью-Йорк Таймс

Шахед-136

Signal

КАБ-250

Опендатабот: доход ресторанов и отелей вырос на 10% в 2024 году - лидирует McDonald’s

Киев • УНН

 • 246 просмотра

В 2024 году доход украинских ресторанов и отелей вырос на 10% — до 28,22 млрд грн. Лидером стал McDonald’s, чей доход увеличился почти на треть и достиг 16,84 млрд грн.

Опендатабот: доход ресторанов и отелей вырос на 10% в 2024 году - лидирует McDonald’s

В 2024 году украинские рестораны и отели имели больший доход, который вырос на 10% и составил 28,22 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

На 10% вырос совокупный доход Индекса ресторанов и отелей в прошлом году — до 28,22 млрд грн по данным Индекса Опендатабота. Год был удачным не для всех: несмотря на то, что 8 представителей перечня увеличили свой доход, только 6 из них смогли получить прибыль по результатам периода. В десятку лучших попали 6 сетей ресторанов, 2 поставщика готовых блюд и 2 отеля

- сообщает Опендатабот.

По информации, лидером стал McDonald’s, доход которого вырос почти на треть, до 16,84 млрд грн, а прибыль достигла 1,59 млрд грн. Это самая большая прибыль среди всех бизнесов из десятки лучших.

Второе место заняла компания "Контракт Продрезерв 5" из Днепропетровщины, увеличив доход в 1,5 раза до 4,44 млрд грн. Ее прибыль выросла в 1,6 раза и достигла 122,7 млн грн.

Как прошел год в секторе транспорта и логистики: только половина ведущих компаний Украины получила прибыль21.04.25, 09:55 • 3232 просмотра

"Пузата Хата" (компания Оперком) заняла третье место среди лидеров с наибольшим приростом дохода за год — в 1,5 раза (1,47 млрд грн). Впрочем, этот год компаниям завершила с минусом в 37,4 млн грн.

В Индексе сразу три позиции заняли операторы бренда KFC:

  • компания "Тести Фуд" с доходом 1,03 млрд грн и снижением прибыли в 5,7 раза до 29 млн грн, заняла 4 место;
    • "Глобальная ресторанная группа-Украина", чей доход вырос на 19% до 982,9 млн грн, но убытки достигли 155,8 млн грн, заняла 5 место;
      • "ДТС-Харьков" с доходом 771,9 млн грн и сокращением прибыли в 30 раз — до 10,5 млн грн, заняла 6 место. читайте также: В Украине резко сократилось количество компаний-владельцев крупных земельных банков.

        Седьмую и восьмую строчки поделили гостиничные операторы: Парктур (Буковель) и Международно-деловой центр (Hilton Kyiv). Их доходы выросли на 31% и 27% соответственно. Однако прибыль Парктура уменьшилась в 50 раз до 40,6 млн грн, а Международно-деловой центр вообще понес убытки в размере 169 млн грн

        -отмечает Опендатабот.

        На 9 место заняла компания "Атомсервис", у которой доход уменьшился почти в 7 раз, а прибыль — в 33 раза, до 16,3 млн грн.

        Закрывает эту 10-ку "Доминос Пицца Юкрейн" (Domino’s Pizza). Сеть увеличила свой доход в 1,5 раза до 550 млн грн и вдвое уменьшила убытки: до 16,6 млн грн.

        Топ-10 лидеров розничной торговли Украины по выручке в 2024 году - данные Опендатабот18.03.25, 10:14 • 13295 просмотров

        Алина Волянская

        Алина Волянская

        ЭкономикаФинансы
        Украина
        Brent
        $66.19
        Bitcoin
        $94,231.50
        S&P 500
        $5,515.95
        Tesla
        $285.47
        Газ TTF
        $32.43
        Золото
        $3,305.35
        Ethereum
        $1,795.50