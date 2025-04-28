Опендатабот: доход ресторанов и отелей вырос на 10% в 2024 году - лидирует McDonald’s

В 2024 году украинские рестораны и отели имели больший доход, который вырос на 10% и составил 28,22 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

На 10% вырос совокупный доход Индекса ресторанов и отелей в прошлом году — до 28,22 млрд грн по данным Индекса Опендатабота. Год был удачным не для всех: несмотря на то, что 8 представителей перечня увеличили свой доход, только 6 из них смогли получить прибыль по результатам периода. В десятку лучших попали 6 сетей ресторанов, 2 поставщика готовых блюд и 2 отеля - сообщает Опендатабот.

По информации, лидером стал McDonald’s, доход которого вырос почти на треть, до 16,84 млрд грн, а прибыль достигла 1,59 млрд грн. Это самая большая прибыль среди всех бизнесов из десятки лучших.

Второе место заняла компания "Контракт Продрезерв 5" из Днепропетровщины, увеличив доход в 1,5 раза до 4,44 млрд грн. Ее прибыль выросла в 1,6 раза и достигла 122,7 млн грн.

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"Пузата Хата" (компания Оперком) заняла третье место среди лидеров с наибольшим приростом дохода за год — в 1,5 раза (1,47 млрд грн). Впрочем, этот год компаниям завершила с минусом в 37,4 млн грн.

В Индексе сразу три позиции заняли операторы бренда KFC:

компания "Тести Фуд" с доходом 1,03 млрд грн и снижением прибыли в 5,7 раза до 29 млн грн, заняла 4 место;

"Глобальная ресторанная группа-Украина", чей доход вырос на 19% до 982,9 млн грн, но убытки достигли 155,8 млн грн, заняла 5 место;

"ДТС-Харьков" с доходом 771,9 млн грн и сокращением прибыли в 30 раз — до 10,5 млн грн, заняла 6 место. читайте также: В Украине резко сократилось количество компаний-владельцев крупных земельных банков.

Седьмую и восьмую строчки поделили гостиничные операторы: Парктур (Буковель) и Международно-деловой центр (Hilton Kyiv). Их доходы выросли на 31% и 27% соответственно. Однако прибыль Парктура уменьшилась в 50 раз до 40,6 млн грн, а Международно-деловой центр вообще понес убытки в размере 169 млн грн -отмечает Опендатабот.

На 9 место заняла компания "Атомсервис", у которой доход уменьшился почти в 7 раз, а прибыль — в 33 раза, до 16,3 млн грн.

Закрывает эту 10-ку "Доминос Пицца Юкрейн" (Domino’s Pizza). Сеть увеличила свой доход в 1,5 раза до 550 млн грн и вдвое уменьшила убытки: до 16,6 млн грн.

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