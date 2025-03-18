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Топ-10 лидеров розничной торговли Украины по выручке в 2024 году - данные Опендатабот

Киев • УНН

 • 13279 просмотра

Совокупная выручка топ-10 компаний розничной торговли Украины составила 457,32 млрд грн. Наибольшая выручка у "АТБ-маркет" - 181,09 млрд грн.

Топ-10 лидеров розничной торговли Украины по выручке в 2024 году - данные Опендатабот

Согласно данным Опендатабот за 2024 год, совокупная выручка топ-10 компаний розничной торговли Украины составила 457,32 млрд грн, что на 23,42% больше по сравнению с предыдущим годом, пишет УНН.

Детали 

Лидером отрасли остается "АТБ-маркет" (Днепропетровская область), который сумел заработать 181,09 млрд грн, что на 22,08% больше, чем в 2023 году. "АТБ-маркет" составляет почти 40% от общего дохода топ-10 компаний.

"Сільпо-фуд" (г. Киев) занимает второе место с выручкой 84,73 млрд грн (+21,06%), а "Фора" (Киевская область) — третье, с 29,49 млрд грн (+50,52%).

Среди других компаний, которые продемонстрировали значительные достижения в 2024 году, можно отметить "Комфи трейд" (Днепропетровская область), который увеличил выручку на 66,66% до 27,63 млрд грн, а также "Розетка" (г. Киев), которая увеличила выручку на 38,46%, до 25,46 млрд грн.

Однако есть и компании, которые понесли снижение дохода, в частности "Вест петрол маркет" (Волынская область), чья выручка составила 27,69 млрд грн, что на 17,82% меньше по сравнению с прошлым годом.

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Топ-10 компаний розничной торговли Украины в 2024 году:

  • «АТБ-маркет» (Днепропетровская область) — 181,09 млрд грн (+22,08%);
    • «Сільпо-фуд» (г. Киев) — 84,73 млрд грн (+21,06%);
      • «Фора» (Киевская область) — 29,49 млрд грн (+50,52%);
        • «Вест петрол маркет» (Волынская область) — 27,69 млрд грн (-17,82%);
          • «Комфи трейд» (Днепропетровская область) — 27,63 млрд грн (+66,66%);
            • «Метро» (г. Киев) — 25,55 млрд грн (+26,81%);
              • «Розетка» (г. Киев) — 25,46 млрд грн (+38,46%);
                • «РУШ» (Днепропетровская область) — 21,00 млрд грн (+33,85%);
                  • «Омега» (Днепропетровская область) — 17,51 млрд грн (+20,14%);
                    • «Фудком» (г. Киев) — 17,16 млрд грн (+26,84%).

                      Прибыль украинских банков в 2024 году выросла на 20% - Опендатабот21.02.25, 10:11 • 25373 просмотра

                      Алина Волянская

                      Алина Волянская

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