Украинцы накопили более 164 тысяч новых долгов за три месяца: названа причина
Киев • УНН
За период неработающего Реестра должников с декабря 2024 по март 2025 украинцы накопили более 164 тысяч новых долгов. Больше всего долгов зафиксировано за нарушения ПДД - 1,9 млн или 21,4% от общего количества.
Более 164 тысяч новых долгов накопили украинцы с декабря 2024 года по март 2025 - за время, которое потребовалось на восстановление работы Единого реестра должников после взлома. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.
Детали
"Более 9 млн долгов в настоящее время зафиксировано в Едином реестре должников. На 1,9% или 164 304 производств стало больше с момента последнего обновления Реестра в декабре 2024 года. Для сравнения, до этого за полгода Реестр вырос на 4,2%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 14% увеличилось долгов в виде спецконфискаций — это взыскание имущества по решению суда в рамках уголовных дел. Также на 7% увеличилось платных изъятия предметов, которые стали или орудием правонарушения, или объектом.
"В целом чаще всего украинцы попадают в Реестр за неоплаченные штрафы за нарушения ПДД - 1,9 млн или 21,4% от общего количества. Еще 20% составляют долги за административные правонарушения: более 1,8 млн. Замыкают тройку взыскания в пользу государственного бюджета - 18% или 1,6 млн. Почти 75% всех долгов приходится на мужчин", - сообщает сервис.
Подчеркивается, что больше всего долгов зафиксировано в Днепропетровской области — 973 185 производств (11%), в Киеве - 633 286 (7%) и в Харьковской области - 620 211 (7%).
Напоминаем
Количество долгов за неоплаченные штрафы ПДД в Украине значительно возросло, достигнув 735 384 новых производств в прошлом году. Большинство правонарушителей — мужчины, которые составляют 83% от общего количества должников, но доля женщин среди штрафников постепенно растет.