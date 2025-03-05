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Українці накопичили понад 164 тисячі нових боргів за три місяці: названо причину

Київ • УНН

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За період непрацюючого Реєстру боржників з грудня 2024 по березень 2025 українці накопичили понад 164 тисячі нових боргів. Найбільше боргів зафіксовано за порушення ПДР - 1,9 млн або 21,4% від загальної кількості.

Українці накопичили понад 164 тисячі нових боргів за три місяці: названо причину

Понад 164 тисячі нових боргів накопичили українці з грудня 2024 року по березень 2025 - за час, який був потрібний на відновлення роботи Єдиного реєстру боржників після зламу. Про це повідомляє Опендатабот, передає УНН.

Деталі

"Понад 9 млн боргів наразі зафіксовано у Єдиному реєстрі боржників. На 1,9% або 164 304 проваджень побільшало з моменту останнього оновлення Реєстру у грудні 2024 року. До порівняння, до того за півроку Реєстр виріс на 4,2%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на 14% побільшало боргів у вигляді спецконфіскацій — це стягнення майна за рішенням суду у межах кримінальних справ. Також на 7% побільшало оплатних вилучень предметів, які стали або знаряддям правопорушення, або об’єктом.

"Загалом найчастіше українці потрапляють до Реєстру за несплачені штрафи за порушення ПДР - 1,9 млн або 21,4% від загальної кількості. Ще 20% складають борги за адміністративні правопорушення: понад 1,8 млн. Замикають трійку стягнення на користь державного бюджету - 18% або 1,6 млн. Майже 75% усіх боргів припадає на чоловіків", - повідомляє сервіс.

Наголошується, що найбільше боргів зафіксовано на Дніпропетровщині — 973 185 проваджень (11%), в Києві - 633 286 (7%) та Харківщині - 620 211 (7%).

Нагадаємо

Кількість боргів за несплачені штрафи ПДР в Україні значно зросла, досягнувши 735 384 нових проваджень минулого року. Більшість порушників — чоловіки, які складають 83% від загальної кількості боржників, але частка жінок серед штрафників поступово зростає.

Павло Башинський

Павло Башинський

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