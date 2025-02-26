Кількість боргів за штрафи ПДР зросла, 83% боржників — чоловіки

Кількість боргів за несплачені штрафи ПДР в Україні значно зросла, досягнувши 735 384 нових проваджень минулого року. Більшість порушників — чоловіки, які складають 83% від загальної кількості боржників, але частка жінок серед штрафників поступово зростає. Про це пише Опендатабот, передає УНН.

Найбільше боргів зафіксували у Дніпропетровській області та Києві. З 735 тис. відкритих торік протермінованих штрафів за порушення ПДР, 37% так й не були сплачені. Загалом у реєстрі налічується 1,8 млн. штрафів станом на кінець минулого року - йдеться у повідомленні.

Кількість проваджень через несплачені штрафи ПДР продовжує зростати. Минулого року їх стало на 33% більше, а порівняно з періодом до початку повномасштабної війни — в 2,4 рази.

Чоловіки складають 83% боржників за штрафи ПДР. Майже половина нових проваджень у 2024 році стосуються чоловіків віком від 25 до 45 років. Однак частка жінок серед порушників також поступово зростає: якщо в 2021 році їх було лише 9%, то тепер вже 17%. Водночас без даних про загальну кількість водіїв в Україні складно визначити, хто саме порушує правила частіше — чоловіки чи жінки.

Борг за штрафи по областях:

- 10,4% усіх боргів за несплачені штрафи зафіксовано на Дніпропетровщині.

- Майже стільки ж (10,3%) проваджень відкрито в Києві.

- Трійку лідерів закриває Одещина з 7,8%.

За останній рік в усіх областях, окрім Харківської (-2%), зафіксовано приріст порушень ПДР.

Найбільше зросли показники в Тернопільській області (+81%). В Івано-Франківській області приріст склав 60%, а в Закарпатській — 57%.

Загалом, протермінованих та несплачених штрафів стало в 3 рази більше порівняно з 2021 роком. Найбільший приріст зафіксовано в Закарпатській області — в 5 разів. На Одещині та Тернопільщині приріст склав майже 4 рази. Водночас, спостерігається зменшення проваджень на Луганщині (-89,7%), Донеччині (-30,4%) та Херсонщині (-27,2%).

"Варто зауважити, що достовірних даних з тимчасово окупованих територій та наближених до бойових дій не існує", - додали в повідомленні.

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