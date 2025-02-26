Количество долгов за штрафы ПДД выросло, 83% должников - мужчины
Киев • УНН
В Украине зафиксировано 735 384 производств за неуплаченные штрафы ПДД в прошлом году. Среди нарушителей 83% составляют мужчины, но количество женщин-нарушительниц растет.
Количество долгов за неуплаченные штрафы ПДД в Украине значительно возросло, достигнув 735 384 новых производств в прошлом году. Большинство нарушителей - мужчины, которые составляют 83% от общего количества должников, но доля женщин среди штрафников постепенно растет. Об этом пишет Опендатабот, передает УНН.
Больше всего долгов зафиксировали в Днепропетровской области и Киеве. С 735 тыс. открытых в прошлом году просроченных штрафов за нарушение ПДД, 37% так и не были оплачены. Всего в реестре насчитывается 1,8 млн. штрафов по состоянию на конец прошлого года
Количество производств из-за неуплаченных штрафов ПДД продолжает расти. В прошлом году их стало на 33% больше, а по сравнению с периодом до начала полномасштабной войны - в 2,4 раза.
Мужчины составляют 83% должников за штрафы ПДД. Почти половина новых производств в 2024 году касаются мужчин в возрасте от 25 до 45 лет. Однако доля женщин среди нарушителей также постепенно растет: если в 2021 году их было всего 9%, то теперь уже 17%. В то же время без данных об общем количестве водителей в Украине сложно определить, кто именно нарушает правила чаще - мужчины или женщины.
Долг за штрафы по областям:
- 10,4% всех долгов за неуплаченные штрафы зафиксировано на Днепропетровщине.
- Почти столько же (10,3%) производств открыто в Киеве.
- Тройку лидеров закрывает Одесская область с 7,8%.
За последний год во всех областях, кроме Харьковской (-2%), зафиксирован прирост нарушений ПДД.
Больше всего выросли показатели в Тернопольской области (+81%). В Ивано-Франковской области прирост составил 60%, а в Закарпатской - 57%.
В общем, просроченных и неуплаченных штрафов стало в 3 раза больше по сравнению с 2021 годом. Наибольший прирост зафиксирован в Закарпатской области - в 5 раз. В Одесской и Тернопольской областях прирост составил почти 4 раза. В то же время, наблюдается уменьшение производств в Луганской (-89,7%), Донецкой (-30,4%) и Херсонской (-27,2%) областях.
"Стоит заметить, что достоверных данных с временно оккупированных территорий и приближенных к боевым действиям не существует", - добавили в сообщении.
Напомним
В Киеве нетрезвый водитель устроил тройную аварию на дороге. Он столкнулся с маршруткой и автоподъемником, есть пострадавшая.