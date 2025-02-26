Количество долгов за штрафы ПДД выросло, 83% должников - мужчины

Количество долгов за неуплаченные штрафы ПДД в Украине значительно возросло, достигнув 735 384 новых производств в прошлом году. Большинство нарушителей - мужчины, которые составляют 83% от общего количества должников, но доля женщин среди штрафников постепенно растет. Об этом пишет Опендатабот, передает УНН.

Больше всего долгов зафиксировали в Днепропетровской области и Киеве. С 735 тыс. открытых в прошлом году просроченных штрафов за нарушение ПДД, 37% так и не были оплачены. Всего в реестре насчитывается 1,8 млн. штрафов по состоянию на конец прошлого года - говорится в сообщении.

Количество производств из-за неуплаченных штрафов ПДД продолжает расти. В прошлом году их стало на 33% больше, а по сравнению с периодом до начала полномасштабной войны - в 2,4 раза.

Мужчины составляют 83% должников за штрафы ПДД. Почти половина новых производств в 2024 году касаются мужчин в возрасте от 25 до 45 лет. Однако доля женщин среди нарушителей также постепенно растет: если в 2021 году их было всего 9%, то теперь уже 17%. В то же время без данных об общем количестве водителей в Украине сложно определить, кто именно нарушает правила чаще - мужчины или женщины.

Долг за штрафы по областям:

- 10,4% всех долгов за неуплаченные штрафы зафиксировано на Днепропетровщине.

- Почти столько же (10,3%) производств открыто в Киеве.

- Тройку лидеров закрывает Одесская область с 7,8%.

За последний год во всех областях, кроме Харьковской (-2%), зафиксирован прирост нарушений ПДД.

Больше всего выросли показатели в Тернопольской области (+81%). В Ивано-Франковской области прирост составил 60%, а в Закарпатской - 57%.

В общем, просроченных и неуплаченных штрафов стало в 3 раза больше по сравнению с 2021 годом. Наибольший прирост зафиксирован в Закарпатской области - в 5 раз. В Одесской и Тернопольской областях прирост составил почти 4 раза. В то же время, наблюдается уменьшение производств в Луганской (-89,7%), Донецкой (-30,4%) и Херсонской (-27,2%) областях.

"Стоит заметить, что достоверных данных с временно оккупированных территорий и приближенных к боевым действиям не существует", - добавили в сообщении.

Напомним

В Киеве нетрезвый водитель устроил тройную аварию на дороге. Он столкнулся с маршруткой и автоподъемником, есть пострадавшая.