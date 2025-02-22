У Києві нетверезий водій врізався в маршрутку і автопідйомник: є постраждала
Київ • УНН
У Деснянському районі Києва водій з 1,39 проміле алкоголю в крові спричинив зіткнення з маршруткою та автопідйомником. Постраждала 28-річна пасажирка Hyundai, водію загрожує до 3 років ув'язнення.
В Києві нетверезий водій влаштував потрійну аварію на дорозі. Він зіткнувся з маршруткою і автопідйомником, є постраждала. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Автопригода трапилась вчора (21 лютого, - ред) близько 10:45 на вулиці Кубанської України у Деснянському районі. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції Києва, патрульні поліцейські та лікарі,
Правоохоронці встановили, що 30-річний водій легковика, перебуваючи напідпитку (1,39 проміле), не впорався з керуванням та спочатку зіткнувся з автобусом, який порожнім стояв на зупинці, а потім з автопідйомником Iveco, який рухався у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка Hyundai - її з переломом руки госпіталізували до медичного закладу,
Винуватця автопригоди слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Додамо, що водій перевищив "безпечну" дозу алкоголя, яка складає 0,2 проміле, майже в 7 разів.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
Трагедія на Київщині: під колесами електропотяга загинув чоловік19.02.25, 04:41 • 118797 переглядiв