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У Києві нетверезий водій врізався в маршрутку і автопідйомник: є постраждала

У Києві нетверезий водій врізався в маршрутку і автопідйомник: є постраждала

Київ • УНН

 • 67045 перегляди

У Деснянському районі Києва водій з 1,39 проміле алкоголю в крові спричинив зіткнення з маршруткою та автопідйомником. Постраждала 28-річна пасажирка Hyundai, водію загрожує до 3 років ув'язнення.

В Києві нетверезий водій влаштував потрійну аварію на дорозі. Він зіткнувся з маршруткою і автопідйомником, є постраждала. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Автопригода трапилась вчора (21 лютого, - ред) близько 10:45 на вулиці Кубанської України у Деснянському районі. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції Києва, патрульні поліцейські та лікарі,

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 30-річний водій легковика, перебуваючи напідпитку (1,39 проміле), не впорався з керуванням та спочатку зіткнувся з автобусом, який порожнім стояв на зупинці, а потім з автопідйомником Iveco, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка Hyundai - її з переломом руки госпіталізували до медичного закладу,

- додали у поліції.

Винуватця автопригоди слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Додамо, що водій перевищив "безпечну" дозу алкоголя, яка складає 0,2 проміле, майже в 7 разів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Трагедія на Київщині: під колесами електропотяга загинув чоловік19.02.25, 04:41 • 118797 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
kyivКиїв

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