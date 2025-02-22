В Киеве нетрезвый водитель врезался в маршрутку и автоподъемник: есть пострадавшая

В Киеве нетрезвый водитель устроил тройную аварию на дороге. Он столкнулся с маршруткой и автоподъемником, есть пострадавшая. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Автопроисшествие произошло вчера (21 февраля, - ред) около 10:45 на улице Кубанской Украины в Деснянском районе. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Киева, патрульные полицейские и врачи, - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 30-летний водитель легковушки, находясь навеселе (1,39 промилле), не справился с управлением и сначала столкнулся с автобусом, который пустым стоял на остановке, а затем с автоподъемником Iveco, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка Hyundai - ее с переломом руки госпитализировали в медицинское учреждение, - добавили в полиции.

Виновника ДТП следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Добавим, что водитель превысил «безопасную» дозу алкоголя, которая составляет 0,2 промилле, почти в 7 раз.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

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