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В Киеве нетрезвый водитель врезался в маршрутку и автоподъемник: есть пострадавшая

В Киеве нетрезвый водитель врезался в маршрутку и автоподъемник: есть пострадавшая

Киев  •  УНН

 • 1814 просмотра

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В Деснянском районе Киева водитель с 1,39 промилле алкоголя в крови вызвал столкновение с маршруткой и автоподъемником. Пострадала 28-летняя пассажирка Hyundai, водителю грозит до 3 лет заключения.

В Киеве нетрезвый водитель устроил тройную аварию на дороге. Он столкнулся с маршруткой и автоподъемником, есть пострадавшая. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Автопроисшествие произошло вчера (21 февраля, - ред) около 10:45 на улице Кубанской Украины в Деснянском районе. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Киева, патрульные полицейские и врачи,

- говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 30-летний водитель легковушки, находясь навеселе (1,39 промилле), не справился с управлением и сначала столкнулся с автобусом, который пустым стоял на остановке, а затем с автоподъемником Iveco, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка Hyundai - ее с переломом руки госпитализировали в медицинское учреждение,

- добавили в полиции.

Виновника ДТП следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Добавим, что водитель превысил «безопасную» дозу алкоголя, которая составляет 0,2 промилле, почти в 7 раз.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Трагедия на Киевщине: под колесами электропоезда погиб мужчина19.02.25, 04:41 • 117808 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
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