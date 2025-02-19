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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трагедия на Киевщине: под колесами электропоезда погиб мужчина

Трагедия на Киевщине: под колесами электропоезда погиб мужчина

Киев  •  УНН

 • 3644 просмотра

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42-летний местный житель погиб под поездом на железнодорожной станции «Немешаево» в Киевской области. Машинист пытался предотвратить трагедию, подавая сигналы и применив экстренное торможение.

В Киевской области на железнодорожной станции «Немешаево» под поезд попал 42-летний местный житель. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

Информацию об этом заявил дежурный по станции, после чего на место инцидента немедленно прибыли правоохранители.

По предварительным данным, машинист заметил человека на пути и пытался избежать наезда: подавал сигналы и применил экстренное торможение. Однако избежать трагедии не удалось - мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия.

Следователи Бучанского управления полиции начали уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств.

Правоохранители Киевщины призывают граждан к осторожности вблизи железнодорожных путей. Пересекать их следует только в определенных местах, ведь пренебрежение правилами безопасности может иметь трагические последствия.

На Сумщине поезд сбил насмерть двух подростков на Сумщине23.01.25, 11:22 • 25040 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

КиевКриминал и ЧПКиевская область
ukrainaУкраина
kievКиев

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