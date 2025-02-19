Трагедия на Киевщине: под колесами электропоезда погиб мужчина

В Киевской области на железнодорожной станции «Немешаево» под поезд попал 42-летний местный житель. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

Информацию об этом заявил дежурный по станции, после чего на место инцидента немедленно прибыли правоохранители.

По предварительным данным, машинист заметил человека на пути и пытался избежать наезда: подавал сигналы и применил экстренное торможение. Однако избежать трагедии не удалось - мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия.

Следователи Бучанского управления полиции начали уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств.

Правоохранители Киевщины призывают граждан к осторожности вблизи железнодорожных путей. Пересекать их следует только в определенных местах, ведь пренебрежение правилами безопасности может иметь трагические последствия.

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