На Сумщине поезд сбил насмерть двух подростков на Сумщине
Киев • УНН
Вблизи станции «Амбары» поезд сообщением «Киев - Сумы» сбил насмерть двух подростков 15 и 16 лет. Трагедия произошла вечером 22 января, когда молодые люди шли по путям в попутном направлении.
Вечером 22 января, около 21:30, недалеко от железнодорожной станции «Амбары» в Сумской области поезд сообщением «Киев - Сумы» сбил насмерть двух несовершеннолетних, которые шли по путям в попутном направлении.
Об этом сообщает полиция Сумской области, передает УНН.
В полицию поступило сообщение о том, что поезд сообщением «Киев - Сумы» допустил наезд на двух человек, которые двигались по путям в попутном направлении
Погибшими оказались 16-летняя девушка и 15-летний парень. От полученных травм они скончались на месте. Правоохранители начали досудебное расследование.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия для выяснения обстоятельств трагедии. Окончательные выводы предоставят уже после проведения экспертиз. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Расследование продолжается.
Напомним,
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