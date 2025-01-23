На Сумщине поезд сбил насмерть двух подростков на Сумщине

Вечером 22 января, около 21:30, недалеко от железнодорожной станции «Амбары» в Сумской области поезд сообщением «Киев - Сумы» сбил насмерть двух несовершеннолетних, которые шли по путям в попутном направлении.

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает УНН.

В полицию поступило сообщение о том, что поезд сообщением «Киев - Сумы» допустил наезд на двух человек, которые двигались по путям в попутном направлении