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У Варшаві водій мікроавтобуса насмерть збив 14-річного українця

У Варшаві водій мікроавтобуса насмерть збив 14-річного українця

Київ • УНН

 • 38292 перегляди

У варшавському районі Воля водій мікроавтобуса збив на пішохідному переході 14-річного українця та втік з місця події. Підліток помер у лікарні від травм, а водія, який керував без прав, затримано.

У варшавському районі Воля водій мікроавтобуса на пішохідному переході збив 14-річного українця. Хлопець помер у лікарні, а водія мікроавтобуса вже затримано. Про це повідомляє Rzeczpospolita, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, у п’ятницю, 3 січня, низка польських ЗМІ повідомили, що у варшавському районі Воля сталася трагічна аварія: водій білого автобуса на пішохідному переході збив 14-річного хлопця, після чого не надав йому допомоги та втік з місця події.

У варшавській прокуратурі повідомили, що водія фургона було затримано. Йому оголошено два звинувачення – одне у спричиненні смертельної ДТП, пов’язане з втеча з місця події, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 20 років, а також звинувачення у порушенні заборони керування транспортними засобами, встановленого судом у квітні 2023 року строком на три роки.

Зазначається, що підозрюваний зізнався у вчиненні інкримінованих йому злочинів. Речник прокуратури Варшави повідомив, що, як свідчать дані, затриманий є працівником кур’єрської компанії, і під час аварії у Волі він керував транспортним засобом, що належить, зокрема, компанії, яка займається сублізингом транспортних засобів. Він не зупинився одразу після інциденту. Першим на допомогу постраждалому прийшов військовослужбовець строкової служби.

"На жаль, після госпіталізації потерпілий хлопець помер від дуже серйозних травм голови та грудної клітки. 14-річний підліток був громадянином України", - сказав речник.

Нагадаємо

На трасі Н-09 у Рахівському районі Volkswagen Touran злетів у річку Чорна Тиса. Водій зміг врятуватися, але його 35-річна дружина загинула, її тіло знайшли за 300 метрів за течією.

Павло Башинський

Павло Башинський

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