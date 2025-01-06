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В Варшаве водитель микроавтобуса насмерть сбил 14-летнего украинца

В Варшаве водитель микроавтобуса насмерть сбил 14-летнего украинца

Киев  •  УНН

 • 4970 просмотра

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В варшавском районе Воля водитель микроавтобуса сбил на пешеходном переходе 14-летнего украинца и скрылся с места происшествия. Подросток скончался в больнице от травм, а водитель, который управлял без прав, задержан.

В варшавском районе Воля водитель микроавтобуса на пешеходном переходе сбил 14-летнего украинца. Парень умер в больнице, а водитель микроавтобуса уже задержан. Об этом сообщает Rzeczpospolita, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в пятницу, 3 января, ряд польских СМИ сообщили, что в варшавском районе Воля произошла трагическая авария: водитель белого автобуса на пешеходном переходе сбил 14-летнего парня, после чего не оказал ему помощи и скрылся с места происшествия.

В варшавской прокуратуре сообщили, что водитель фургона был задержан. Ему предъявлено два обвинения - одно в причинении смертельного ДТП, связанное с побегом с места происшествия, что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 20 лет, а также обвинение в нарушении запрета управления транспортными средствами, установленного судом в апреле 2023 года сроком на три года.

Отмечается, что подозреваемый признался в совершении инкриминируемых ему преступлений. Представитель прокуратуры Варшавы сообщил, что, как свидетельствуют данные, задержанный является работником курьерской компании, и во время аварии в Воле он управлял транспортным средством, принадлежащим, в частности, компании, которая занимается сублизингом транспортных средств. Он не остановился сразу после инцидента. Первым на помощь пострадавшему пришел военнослужащий срочной службы.

"К сожалению, после госпитализации пострадавший парень умер от очень серьезных травм головы и грудной клетки. 14-летний подросток был гражданином Украины", - сказал спикер.

Напомним

На трассе Н-09 в Раховском районе Volkswagen Touran слетел в реку Черная Тиса. Водитель смог спастись, но его 35-летняя жена погибла, ее тело нашли в 300 метрах по течению.

Павел Башинский

Павел Башинский

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