На Закарпатті автівка вилетіла з дороги та впала в річку: загинула жінка

На Закарпатті автівка вилетіла з дороги та впала у річку Чорна Тиса. Внаслідок аварії загинула 35-річна жінка. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області, передає УНН.

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Зранку 6 січня Служба порятунку отримала повідомлення про ДТП на трасі Н-09 у межах Рахівського району.

За словами очевидців, автомобіль марки Volkswagen Touran вилетів з дороги й впав у річку Чорна Тиса. Як з’ясувалося, в машині перебувало подружжя, котре ймовірно прямувало з села Богдан в бік Івано-Франківської області.

Водій самотужки вибрався з авто й зміг виплисти на берег. Для нього викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка транспортувала постраждалого до лікувального закладу в Рахові. Його дружину бійці державного пожежно-рятувального поста селища Ясіня, що прибули за викликом на місце події, виявили через 300 метрів униз за течією. Тіло жінки вилучили з водойми й передали правоохоронним органам, які наразі з’ясовують детальні обставини ДТП,