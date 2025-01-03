ДТП у Києві "паралізувала" рух на Глибочицькій: що відомо
Київ • УНН
На вулиці Глибочицькій у Києві сталася аварія за участю 4 автомобілів. Через ДТП ускладнено рух транспорту та затримується курсування трамваїв №14 та №18.
У Києві на вулиці Глибочицькій сьогодні сталася масштабна ДТП, яка ускладнила рух транспорту, повідомили у патрульній поліції Києва, пише УНН.
Деталі
"У зв'язку з ДТП на вулиці Глибочицькій, рух транспорту ускладнений. На місці вже працюють патрульні та медики", - повідомили патрульні у соцмережах.
Містян закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
За даними місцевих ЗМІ, у ДТП на Глибочицькій потрапили 4 автомобілі.
У Київпастрансі повідомили про затримку руху трамваїв №№ 14, 18.
"Затримується рух трамваїв №№ 14, 18 по вул. Глибочицька, 32 з причини ДТП. На місце викликано поліцію", - зазначили у КП.