ДТП в Киеве "парализовало" движение на Глыбочицкой: что известно
Киев • УНН
На улице Глыбочицкой в Киеве произошла авария с участием 4 автомобилей. Из-за ДТП затруднено движение транспорта и задерживается курсирование трамваев №14 и №18.
В Киеве на улице Глыбочицкой сегодня произошло масштабное ДТП, которое затруднило движение транспорта, сообщили в патрульной полиции Киева, пишет УНН.
Детали
"В связи с ДТП на улице Глубочицкой, движение транспорта затруднено. На месте уже работают патрульные и медики", - сообщили патрульные в соцсетях.
Горожан призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
По данным местных СМИ, в ДТП на Глубочицкой попали 4 автомобиля.
В Киевпастрансе сообщили о задержке движения трамваев №№ 14, 18.
"Задерживается движение трамваев №№ 14, 18 по ул. Глубочицкая, 32 по причине ДТП. На место вызвана полиция", - отметили в КП.