На Закарпатье автомобиль вылетел с дороги и упал в реку: погибла женщина

На Закарпатье автомобиль вылетел с дороги и упал в реку Черная Тиса. В результате аварии погибла 35-летняя женщина. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Утром 6 января Служба спасения получила сообщение о ДТП на трассе Н-09 в пределах Раховского района.

По словам очевидцев, автомобиль марки Volkswagen Touran вылетел с дороги и упал в реку Черная Тиса. Как выяснилось, в машине находились супруги, которые вероятно направлялись из села Богдан в сторону Ивано-Франковской области.

Водитель самостоятельно выбрался из авто и смог выплыть на берег. Для него вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая транспортировала пострадавшего в лечебное учреждение в Рахове. Его жену бойцы государственного пожарно-спасательного поста поселка Ясиня, прибывшие по вызову на место происшествия, обнаружили через 300 метров вниз по течению. Тело женщины изъяли из водоема и передали правоохранительным органам, которые сейчас выясняют подробные обстоятельства ДТП, - говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве произошла авария с участием 4 автомобилей. Из-за ДТП затруднено движение транспорта и задерживается курсирование трамваев №14 и №18.