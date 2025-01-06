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На Закарпатье автомобиль вылетел с дороги и упал в реку: погибла женщина

На Закарпатье автомобиль вылетел с дороги и упал в реку: погибла женщина

Киев  •  УНН

 • 4674 просмотра

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На трассе Н-09 в Раховском районе Volkswagen Touran слетел в реку Черная Тиса. Водитель смог спастись, но его 35-летняя жена погибла, ее тело нашли в 300 метрах по течению.

На Закарпатье автомобиль вылетел с дороги и упал в реку Черная Тиса. В результате аварии погибла 35-летняя женщина. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.

Детали 

Утром 6 января Служба спасения получила сообщение о ДТП на трассе Н-09 в пределах Раховского района. 

По словам очевидцев, автомобиль марки Volkswagen Touran вылетел с дороги и упал в реку Черная Тиса. Как выяснилось, в машине находились супруги, которые вероятно направлялись из села Богдан в сторону Ивано-Франковской области.

Водитель самостоятельно выбрался из авто и смог выплыть на берег. Для него вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая транспортировала пострадавшего в лечебное учреждение в Рахове. Его жену бойцы государственного пожарно-спасательного поста поселка Ясиня, прибывшие по вызову на место происшествия, обнаружили через 300 метров вниз по течению. Тело женщины изъяли из водоема и передали правоохранительным органам, которые сейчас выясняют подробные обстоятельства ДТП,

- говорится в сообщении.

Напомним 

В Киеве произошла авария с участием 4 автомобилей. Из-за ДТП затруднено движение транспорта и задерживается курсирование трамваев №14 и №18.

Алина Волянская

Алина Волянская

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