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На Сумщині потяг збив на смерть двох підлітків

На Сумщині потяг збив на смерть двох підлітків

Київ • УНН

 • 25194 перегляди

Поблизу станції "Амбари" потяг сполученням "Київ – Суми" збив насмерть двох підлітків 15 та 16 років. Трагедія сталася ввечері 22 січня, коли молоді люди йшли коліями у попутному напрямку.

Ввечері 22 січня, близько 21:30, неподалік залізничної станції "Амбари" на Сумщині потяг сполученням "Київ – Суми" збив насмерть двох неповнолітніх, які йшли по коліях у попутному напрямку.

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає УНН.

До поліції надійшло повідомлення про те, що потяг сполученням "Київ - Суми" допустив наїзд на двох осіб, які рухались по коліям у попутному напрямку

- йдеться у повідомленні.

Загиблими виявились 16-річна дівчина та 15-річний хлопець. Від отриманих травм вони померли на місці. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Зараз проводяться першочергові слідчі дії для з’ясування обставин трагедії. Остаточні висновки нададуть вже після проведення експертиз. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Розслідування триває.

Нагадаємо

У варшавському районі Воля 6 січня водій мікроавтобуса на пішохідному переході збив 14-річного українця. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоКримінал та НП
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sumyСуми
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