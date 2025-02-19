Трагедія на Київщині: під колесами електропотяга загинув чоловік

У Київській області на залізничній станції "Немішаєве" під потяг потрапив 42-річний місцевий житель. Про це повідомляє Поліція Ктївщини, передає УНН.

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Інформацію про це заявив черговий по станції, після чого на місце інциденту негайно прибули правоохоронці.

За попередніми даними, машиніст помітив людину на колії та намагався уникнути наїзду: подавав сигнали і застосував екстрене гальмування. Однак уникнути трагедії не вдалося – чоловік загинув від отриманих травм на місці події.

Слідчі Бучанського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин.

Правоохоронці Київщини закликають громадян до обережності поблизу залізничних колій. Перетинати їх варто лише у визначених місцях, адже нехтування правилами безпеки може мати трагічні наслідки.

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