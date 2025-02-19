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05:23 • 26557 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125369 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184356 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148676 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139879 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117866 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108319 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143660 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Трагедія на Київщині: під колесами електропотяга загинув чоловік

Трагедія на Київщині: під колесами електропотяга загинув чоловік

Київ • УНН

 • 118797 перегляди

42-річний місцевий житель загинув під потягом на залізничній станції "Немішаєве" у Київській області. Машиніст намагався запобігти трагедії, подаючи сигнали та застосувавши екстрене гальмування.

У Київській області на залізничній станції "Немішаєве" під потяг потрапив 42-річний місцевий житель. Про це повідомляє Поліція Ктївщини, передає УНН.

Деталі

Інформацію про це заявив черговий по станції, після чого на місце інциденту негайно прибули правоохоронці.

За попередніми даними, машиніст помітив людину на колії та намагався уникнути наїзду: подавав сигнали і застосував екстрене гальмування. Однак уникнути трагедії не вдалося – чоловік загинув від отриманих травм на місці події.

Слідчі Бучанського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин.

Правоохоронці Київщини закликають громадян до обережності поблизу залізничних колій. Перетинати їх варто лише у визначених місцях, адже нехтування правилами безпеки може мати трагічні наслідки.

На Сумщині потяг збив на смерть двох підлітків23.01.25, 11:22 • 25194 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

КиївКримінал та НПКиївщина
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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