Прибыль украинских банков в 2024 году выросла на 20% - Опендатабот

Почти 104 млрд грн прибыли после налогообложения получили украинские банки в прошлом году по данным НБУ. Это на 20% больше, чем в 2023 году. Более 83 млрд гривен налога на прибыль банки должны уплатить за прошлый год. 85% совокупной прибыли всех банков приходится на топ-10 банков. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.

Детали

103,7 млрд грн заработали украинские банки после уплаты налога на прибыль в прошлом году. Это на 20% больше, чем в 2023 году. 83,72 млрд грн налога на прибыль должны уплатить банки за прошлый год - на 14% больше, чем в 2023 году.

52 украинских банков получили прибыль в размере 104,12 млрд грн. Еще 9 банков понесли убытки на 418 млн грн. Отметим, что в конце года Коминвестбанк был признан неплатежеспособным.

85% совокупной прибыли всех банков приходится на топ-10. Это 88,57 млрд грн. Перечень лидеров почти не изменился, за исключением того, что частный Универсал Банк (Монобанк) потеснил из рейтинга иностранный Ситибанк.

39% общей прибыли всех банков получил ПриватБанк: 40,14 млрд грн после налогообложения. При этом банк уплатил в бюджет рекордные 40,86 млрд грн налога - почти половину всех налоговых поступлений от банков.

Совокупно 7 государственных банков заработали 67,19 млрд грн (+23% к 2023 году). Это 65% общей прибыли банковской системы. Наибольший прирост продемонстрировал Ощадбанк - его прибыль выросла втрое по сравнению с предыдущим годом.

В целом государственные банки должны уплатить 48,36 млрд грн.

14 банков с иностранным капиталом заработали 22,51 млрд грн. Это 22% от общей прибыли банков страны. Наибольший прирост продемонстрировал Креди Агриколь Банк - его чистая прибыль выросла в 1,5 раза.

Иностранные банки уплатили 22,99 млрд грн (+3% к 2023 году), что составляет 27,5% общего налога на прибыль в банковском секторе.

Банки с частным капиталом заработали 14 млрд грн после налогообложения - это в 1,5 раза больше, чем в 2023 году (9,4 млрд грн). На эту группу приходится 13% общей прибыли.

Наибольший прирост произошел у МТБ Банка: в 6,8 раза за год.

Сумма налога на прибыль банков с частным капиталом выросла на 37% - до 12,37 млрд грн (14,7% от общего налога банков).

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