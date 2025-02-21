Прибуток українських банків у 2024 році виріс на 20% - Опендатабот

Майже 104 млрд грн прибутку після оподаткування отримали українські банки минулоріч за даними НБУ. Це на 20% більше, ніж у 2023 році. Понад 83 млрд гривень податку на прибуток банки мають сплатити за минулий рік. 85% сукупного прибутку усіх банків припадає на топ-10 банків. Про це повідомляє Опендатабот, передає УНН.

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103,7 млрд грн заробили українські банки після сплати податку на прибуток минулоріч. Це на 20% більше, ніж у 2023 році. 83,72 млрд грн податку на прибуток повинні сплатити банки за минулий рік — на 14% більше, ніж у 2023 році.

52 українських банків отримали прибуток у розмірі 104,12 млрд грн. Ще 9 банків зазнали збитків на 418 млн грн. Зазначимо, що наприкінці року Комінвестбанк був визнаний неплатоспроможним.

85% сукупного прибутку усіх банків припадає на топ-10. Це 88,57 млрд грн. Перелік лідерів майже не змінився, за винятком того, що приватний Універсал Банк (Монобанк) потіснив із рейтингу іноземний Сітібанк.

39% загального прибутку усіх банків отримав ПриватБанк: 40,14 млрд грн після оподаткування. При цьому банк сплатив до бюджету рекордні 40,86 млрд грн податку — майже половину всіх податкових надходжень від банків.

Сукупно 7 державних банків заробили 67,19 млрд грн (+23% до 2023 року). Це 65% загального прибутку банківської системи. Найбільший приріст продемонстрував Ощадбанк — його прибуток зріс утричі порівняно з попереднім роком.

Загалом державні банки мають сплатити 48,36 млрд грн.

14 банків із іноземним капіталом заробили 22,51 млрд грн. Це 22% від загального прибутку банків країни. Найбільший приріст продемонстрував Креді Агріколь Банк — його чистий прибуток зріс у 1,5 рази.

Іноземні банки сплатили 22,99 млрд грн (+3% до 2023 року), що становить 27,5% загального податку на прибуток у банківському секторі.

Банки з приватним капіталом заробили 14 млрд грн після оподаткування — це у 1,5 рази більше, ніж у 2023 році (9,4 млрд грн). На цю групу припадає 13% загального прибутку.

Найбільший приріст стався у МТБ Банка: у 6,8 рази за рік.

Сума податку на прибуток банків із приватним капіталом зросла на 37% — до 12,37 млрд грн (14,7% від загального податку банків).

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