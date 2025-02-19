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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124677 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183891 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148227 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139547 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117713 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108225 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103021 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143193 перегляди

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Справи на десятки мільярдів гривень: у Держфінмоніторингу розповіли про підозрілі фінансові операції у 2024 році

Справи на десятки мільярдів гривень: у Держфінмоніторингу розповіли про підозрілі фінансові операції у 2024 році

Київ • УНН

 • 101834 перегляди

У 2024 році Держфінмоніторинг отримав 1,75 млн повідомлень про підозрілі фінансові операції, що на 23% більше ніж торік. Матеріали на суму 37,39 млрд грн передано до правоохоронних органів.

Протягом 2024 року Державна служба фінансового моніторингу отримала 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що належать до її компетенції. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані відомства, інформує УНН.

Деталі

Так, протягом минулого року відповідних повідомлень побільшало на 23%. При цьому переважна більшість (99%) повідомлень про необхідну перевірку подають банки, водночас інші надходять від небанківських установ - кредитних спілок, страхових компаній, ломбардів тощо.

Понад 1 тис. матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів. Їх загальна сума склала 62,59 млрд грн. Найбільше матеріалів направляють до Національної поліції - 31% (323 справи). Ще 27% або 289 матеріалів - до СБУ та 15% чи 156 матеріали - до НАБУ. Сумарно усі ці справи оцінюються у 37,39 млрд грн,

- йдеться у повідомленні.
Image

У відомстві уточнили, що від початку повномасштабного вторгнення рф у 3,3 рази побільшало матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до ДБР (11% або 118 матеріалів). Водночас кількість матеріалів, направлених до Податкової, скоротилася у 2,5 раза до 95 справ. При цьому найменше матеріалів надійшло до Офісу генпрокурора — 7% (71), ще 1 матеріал був направлений до розвідувальних органів.

Нагадаємо

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що введені в жовтні 2024 року обмеження на карткові перекази призвели до зростання обсягів переказів у Системі електронних платежів (СЕП) на 6,2 млрд грн. Водночас, за його словами, перекази за реквізитами карток скоротилися.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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