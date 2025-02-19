Справи на десятки мільярдів гривень: у Держфінмоніторингу розповіли про підозрілі фінансові операції у 2024 році

Протягом 2024 року Державна служба фінансового моніторингу отримала 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що належать до її компетенції. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані відомства, інформує УНН.

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Так, протягом минулого року відповідних повідомлень побільшало на 23%. При цьому переважна більшість (99%) повідомлень про необхідну перевірку подають банки, водночас інші надходять від небанківських установ - кредитних спілок, страхових компаній, ломбардів тощо.

Понад 1 тис. матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів. Їх загальна сума склала 62,59 млрд грн. Найбільше матеріалів направляють до Національної поліції - 31% (323 справи). Ще 27% або 289 матеріалів - до СБУ та 15% чи 156 матеріали - до НАБУ. Сумарно усі ці справи оцінюються у 37,39 млрд грн, - йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що від початку повномасштабного вторгнення рф у 3,3 рази побільшало матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до ДБР (11% або 118 матеріалів). Водночас кількість матеріалів, направлених до Податкової, скоротилася у 2,5 раза до 95 справ. При цьому найменше матеріалів надійшло до Офісу генпрокурора — 7% (71), ще 1 матеріал був направлений до розвідувальних органів.

Нагадаємо

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що введені в жовтні 2024 року обмеження на карткові перекази призвели до зростання обсягів переказів у Системі електронних платежів (СЕП) на 6,2 млрд грн. Водночас, за його словами, перекази за реквізитами карток скоротилися.