НБУ розкрив умови скасування ліміту в 150 тисяч на карткові перекази

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що введені в жовтні 2024 року обмеження на карткові перекази призвели до зростання обсягів переказів у Системі електронних платежів (СЕП) на 6,2 млрд грн, водночас перекази за реквізитами карток скоротилися.

Про це він розповів в інтервʼю Forbes, передає УНН.

У жовтні 2024-го, коли почали діяти обмеження, обсяги переказів у СЕП між різними банками зросли на майже 6,2 млрд грн за одночасного скорочення обсягів переказів за реквізитами карток. Надалі обсяги стабілізувались і мали місце сезонні коливання, які ще аналізуємо - сказав Пишний.

За його словами, Нацбанк попереджав, що цей ліміт сам собою не здатний вирішити проблему дропів, бо це можна зробити лише за допомогою комплексу заходів, зокрема зі зміною законодавства.

Один із заходів – впровадження спеціального реєстру, який допоможе виявляти дропи. Його розроблення триває. Це складна тема, що порушила цілий пласт питань, які, зокрема, стосуються банківської таємниці. І компроміс не має підважити цей інститут - додав голова НБУ.

Пишний каже, що банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі "знай свого клієнта".

Від 50 до 150 тис. грн на місяць: найбільші банки домовилися про ліміти на карткові перекази

Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію. 1 лютого набрав чинності меморандум, за яким банки визначили відповідну процедуру перевірки клієнтів. Місяць–два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси. Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів - наголосив він.

На питання журналіста, на якому етапі відповідний законопроєкт про створення реєстру дропів Пишний відповів:

Питання виявилось складнішим, ніж ми вважали. Бачу потребу взяти трохи додаткового часу, аби концепція цього закону набула чіткого контуру. Місяців за два впораємося

Також голова НБУ прокомунікував питання скарг волонтерів, щодо обмеження, зокрема на те, що часто платежі за якісь військові речі здійснюються без формальних процедур:

Наголошу: немає масових скарг. Ми ретельно моніторимо це питання. У грудні 2024-го НБУ аналізував інформацію від найбільших банків – емітентів карток щодо їхньої роботи з волонтерами та скарг на обмеження. Скарги були лише в одного з банків-респондентів – чотири звернення, з яких стосовно одного клієнта ухвалено рішення про незастосування обмеження, а стосовно трьох – обмеження залишили без змін через невідповідність вимогам НБУ

Нагадаємо

У лютому 2024 року перший заступник Голови Нацбанку Катерина Рожкова повідомляла, що Нацбанк опрацьовує питання щодо обмеження карткових переказів й запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування через проблему тіньових платежів.

Згодом в травні заступник голови НБУ Дмитро Олійник повідомляв, що Національний банк України готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції P2P, person-to-person).

Пишний заявляв, що нове рішення Національного банку України, щодо обмеження карткових переказів та ліміту у 100 000 гривень, жодним чином не торкнеться волонтерів. Якщо ж виникнуть певні проблеми, то регулятор обговорюватиме з волонтерами усі аспекти та внесе правки.

Вже з 1 лютого українські банки ввели обмеження на грошові перекази між фізичними особами – ліміт склав 150 тис. грн на місяць для платежів за реквізитами IBAN.