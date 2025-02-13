НБУ розкрив умови скасування ліміту в 150 тисяч на карткові перекази

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 20992 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 63765 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129424 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 188157 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151577 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141459 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119029 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108558 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103113 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 147836 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 84917 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 43174 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 75654 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 91369 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 85414 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 147832 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 146762 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 280320 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 309064 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 244836 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 32825 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 70536 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113693 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136628 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 118726 перегляди
Актуальне
НБУ розкрив умови скасування ліміту в 150 тисяч на карткові перекази

НБУ розкрив умови скасування ліміту в 150 тисяч на карткові перекази

Київ • УНН

 • 39720 перегляди

Голова НБУ повідомив, що обмеження на карткові перекази буде скасовано після перевірки ефективності нових процедур перевірки клієнтів. Також НБУ працює над створенням спеціального реєстру для виявлення дропів.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що введені в жовтні 2024 року обмеження на карткові перекази призвели до зростання обсягів переказів у Системі електронних платежів (СЕП) на 6,2 млрд грн, водночас перекази за реквізитами карток скоротилися.

Про це він розповів в інтервʼю Forbes, передає УНН.

У жовтні 2024-го, коли почали діяти обмеження, обсяги переказів у СЕП між різними банками зросли на майже 6,2 млрд грн за одночасного скорочення обсягів переказів за реквізитами карток. Надалі обсяги стабілізувались і мали місце сезонні коливання, які ще аналізуємо

- сказав Пишний.

За його словами, Нацбанк попереджав, що цей ліміт сам собою не здатний вирішити проблему дропів, бо це можна зробити лише за допомогою комплексу заходів, зокрема зі зміною законодавства.

Один із заходів – впровадження спеціального реєстру, який допоможе виявляти дропи. Його розроблення триває. Це складна тема, що порушила цілий пласт питань, які, зокрема, стосуються банківської таємниці. І компроміс не має підважити цей інститут

- додав голова НБУ. 

Пишний каже, що банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі "знай свого клієнта". 

Від 50 до 150 тис. грн на місяць: найбільші банки домовилися про ліміти на карткові перекази10.12.24, 21:30 • 28261 перегляд

Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію. 1 лютого набрав чинності меморандум, за яким банки визначили відповідну процедуру перевірки клієнтів. Місяць–два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси. Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів

- наголосив він. 

На питання журналіста, на якому етапі відповідний законопроєкт про створення реєстру дропів Пишний відповів: 

Питання виявилось складнішим, ніж ми вважали. Бачу потребу взяти трохи додаткового часу, аби концепція цього закону набула чіткого контуру. Місяців за два впораємося

Також голова НБУ прокомунікував питання скарг волонтерів, щодо обмеження, зокрема на те, що часто платежі за якісь військові речі здійснюються без формальних процедур:

Наголошу: немає масових скарг. Ми ретельно моніторимо це питання. У грудні 2024-го НБУ аналізував інформацію від найбільших банків – емітентів карток щодо їхньої роботи з волонтерами та скарг на обмеження. Скарги були лише в одного з банків-респондентів – чотири звернення, з яких стосовно одного клієнта ухвалено рішення про незастосування обмеження, а стосовно трьох – обмеження залишили без змін через невідповідність вимогам НБУ

Нагадаємо

У лютому 2024 року  перший заступник Голови Нацбанку Катерина Рожкова повідомляла, що Нацбанк опрацьовує питання щодо обмеження карткових переказів й запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали  самообслуговування через проблему тіньових платежів.

Згодом в травні заступник голови НБУ Дмитро Олійник повідомляв, що  Національний банк України готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції P2P, person-to-person).

Пишний заявляв, що нове рішення Національного банку України, щодо обмеження карткових переказів та ліміту у 100 000 гривень, жодним чином не торкнеться волонтерів. Якщо ж виникнуть певні проблеми, то регулятор обговорюватиме з волонтерами усі аспекти та внесе правки. 

Вже з 1 лютого українські банки ввели обмеження на грошові перекази між фізичними особами – ліміт склав 150 тис. грн на місяць для платежів за реквізитами IBAN. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
andrii-pyshnyiАндрій Пишний
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами