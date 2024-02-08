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НБУ опрацьовує питання про обмеження карткових переказів – Рожкова

НБУ опрацьовує питання про обмеження карткових переказів – Рожкова

Київ • УНН

 • 32213 перегляди

Національний банк розглядає можливість обмеження карткових переказів та зняття готівки для скорочення тіньових платежів.

Нацбанк опрацьовує питання щодо обмеження карткових переказів й запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування через проблему тіньових платежів.

Про це повідомила перший заступник Голови Нацбанку Катерина Рожкова під час конференції "Фінанси для бізнесу під час війни", передає кореспондент УНН.    

З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб…обмежень щодо розпорядження власними коштами – це дуже сенситивна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору

- сказала Рожкова.

За її словами, проблема тіньових платежів дійсно актуальна. Це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає велику кількість компаній, які продовжують використовувати найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування.

Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми зараз опрацьовуємо це питання й далі вже радитимемося з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб з одного боку не обмежувати нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону

- розповіла Рожкова. 

Доповнення

У 2023 році НБУ пом'якшив валютні обмеження, було надано можливість розраховуватися за новими кредитами від нерезидентів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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