НБУ опрацьовує питання про обмеження карткових переказів – Рожкова

Нацбанк опрацьовує питання щодо обмеження карткових переказів й запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування через проблему тіньових платежів.

Про це повідомила перший заступник Голови Нацбанку Катерина Рожкова під час конференції "Фінанси для бізнесу під час війни", передає кореспондент УНН.

З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб…обмежень щодо розпорядження власними коштами – це дуже сенситивна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору

За її словами, проблема тіньових платежів дійсно актуальна. Це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає велику кількість компаній, які продовжують використовувати найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування.

Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми зараз опрацьовуємо це питання й далі вже радитимемося з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб з одного боку не обмежувати нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону