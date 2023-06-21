НБУ пом'якшив валютні обмеження: стосується розрахунку за кредитами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Національний банк України і надалі пом'якшує валютні обмеження, повідомили в НБУ у середу, пише УНН.
Черговий крок з пом'якшення валютних обмежень: надано можливість розраховуватися за новими кредитами від нерезидентів.
Деталі
З 21 червня резиденти зможуть здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів, кошти за якими надходитимуть з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках.
Відповідні операції здійснюватимуться за одночасного дотримання низки умов:
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- переказ коштів за кордон з метою виплати процентів (з урахуванням комісій, зборів та інших платежів з обслуговування) здійснюється з дотриманням максимальної процентної ставки у 12% річних;
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- переказ коштів на виконання зобов'язань за кредитом чи позикою, які отримуються на строк не більше ніж 3 роки, здійснюється позичальником лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті (у тому числі тих, що залучені від нерезидентів у формі кредитів чи позик);
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- якщо строки отримання кредиту чи позики є довшими за три роки, то переказ коштів для повернення такого кредиту чи позики упродовж перших трьох років також здійснюється позичальником лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті (у тому числі тих, що залучені від нерезидентів у формі кредитів чи позик). Водночас позичальник може купувати іноземну валюту для виплати процентів, комісій, зборів та штрафів, а починаючи з четвертого року – і для повернення кредиту чи позики;
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- переказ коштів для дострокового повернення коштів за кредитами та позиками не дозволяється.
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Доповнення
15 червня Національний банк України також помʼякшував валютні обмеження, а саме - надав можливість переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик.