НБУ смягчил валютные ограничения: касается расчета по кредитам

Очередной шаг по смягчению валютных ограничений: предоставлена возможность рассчитываться по новым кредитам от нерезидентов.

Детали

С 21 июня резиденты смогут осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов, средства по которым будут поступать из-за рубежа после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках.

Соответствующие операции будут осуществляться при одновременном соблюдении ряда условий:



перевод средств за границу с целью выплаты процентов (с учетом комиссий, сборов и других платежей по обслуживанию) осуществляется с соблюдением максимальной процентной ставки в 12% годовых;



перевод средств на выполнение обязательств по кредиту или займу, которые получаются на срок не более чем 3 года, осуществляется заемщиком только за счет собственных средств в иностранной валюте (в том числе привлеченных от нерезидентов в форме кредитов или займов);



если сроки получения кредита или займа больше трех лет, то перевод средств для возврата такого кредита или займа в течение первых трех лет также осуществляется заемщиком только за счет собственных средств в иностранной валюте (в том числе привлеченных от нерезидентов в форме кредитов или займов). В то же время заемщик может покупать иностранную валюту для выплаты процентов, комиссий, сборов и штрафов, а начиная с четвертого года – и для возврата кредита или займа;



перевод средств для досрочного возврата средств по кредитам и займам не разрешается.



Дополнение

15 июня Национальный банк Украины также смягчил валютные ограничения, а именно - предоставил возможность переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов.