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НБУ пом'якшив валютні обмеження: дозволив перекази за кордон на погашення кредитів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Національний банк України повідомив у четвер, що помʼякшує валютні обмеження, а саме - надає можливість переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик, пише УНН.

НБУ пом'якшив валютні обмеження: дозволив перекази за кордон на погашення кредитів

Деталі

"Національний банк України з 16 червня 2023 року надає дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, ідеться про зовнішні кредити і позики, які:

  • забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;
  • надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.

НБУ також визначив, що резиденти матимуть змогу здійснювати такі операції згідно з термінами повернення коштів та сплати процентів, передбаченими умовами кредитного договору.

За оцінками Нацбанку, завдяки такому пом’якшення "обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їх відплив унаслідок повернення та обслуговування існуючих позик".

Повідомляється, що "Національний банк веде активний діалог із урядом України та закордонними партнерами, зокрема з МВФ, щодо подальшого пом'якшення валютних обмежень".

Нагадаємо

Нацбанк почав вводити обмеження на валютному ринку в умовах воєнного стану у лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення рф.

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