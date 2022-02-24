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Нацбанк ввів обмеження на валютному ринку в умовах воєнного стану

Нацбанк ввів обмеження на валютному ринку в умовах воєнного стану

Київ • УНН

 • 193538 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Національний банк ухвалив постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану по всій території України. Призупинена робота валютного ринку, окрім продажу іноземної валюти клієнтами. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Нацбанку.

Деталі

Повідомляється, що Національний банк оперативно ухвалив постанову у зв’язку із оголошенням воєнного стану по всій території України, якою, зокрема, передбачено, що:

• банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення;
• банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою;
• забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі;
• безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень;
• банкомати підкріплюються готівкою без обмежень;
• НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень по сумі терміном до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік;
• платежі уряду України здійснюються без обмежень, згідно із законодавством про особливий період.

Відповідна постанова також передбачає введення тимчасових обмежень з 24 лютого 2022 року, зокрема:

• призупинити роботу валютного ринку України крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами;
• зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року;
• обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тис. грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;
• заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку;
• увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ);
• зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;
• банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.

“Відповідні дії є необхідними для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України, а також безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану в Україні.

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