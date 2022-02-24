Рада проголосувала за запровадження воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану в Україні, передає УНН з посиланням на ВР.
Цитата
“Верховна Рада України 300 голосами проголосувала введення воєнного стану”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.
У низці міст України орієнтовно з 5 ранку чутно вибухи. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, вибухи у Києві та Харкові були від від ракетних ударів.