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Кулеба: Путін розпочав повномасштабну війну проти України

Кулеба: Путін розпочав повномасштабну війну проти України

Київ • УНН

 • 732972 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України, повідомляє УНН.

Цитата

“Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз”, — написав міністр.

Нагадаємо

У низці міст України орієнтовно з 5 ранку чутно вибухи. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, вибухи у Києві та Харкові були від від ракетних ударів.

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