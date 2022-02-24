Кулеба: Путін розпочав повномасштабну війну проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України, повідомляє УНН.
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“Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз”, — написав міністр.
Нагадаємо
У низці міст України орієнтовно з 5 ранку чутно вибухи. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, вибухи у Києві та Харкові були від від ракетних ударів.