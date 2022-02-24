Кулеба: Путин начал полномасштабную войну против Украины

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“Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и одержит победу. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать - прямо сейчас", - написал министр.

Напомним

В ряде городов Украины ориентировочно с 5 утра слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.