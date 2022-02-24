Геращенко повідомив, що вибухи у Києві та Харкові були ракетними ударами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вибухи у Києві та Харкові були від ракетних ударів, передає УНН.
"Вторгнення почалося. Тільки що були удари ракет по центрах військового управління в Києві та Харкові. Йдуть артилерійські обстріли кордону. З сьогоднішнього дня в світі нова геополітична реальність. Або Україна і світ зупинить нового Гітлера або...",- написав він.
Нагадаємо, в цілому ряді міст по всій Україні орієнтовно з 5 ранку чути вибухи.